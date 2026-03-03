Минюст России признал «нежелательными» Калифорнийский университет в Беркли и Российско-американскую научную ассоциацию

Министерство юстиции Российской Федерации внесло Калифорнийский университет в Беркли и Российско-американскую научную ассоциацию в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация опубликована в официальном реестре ведомства.

Согласно действующему законодательству, статус нежелательной организации предполагает запрет на ее деятельность в России, а также уголовную ответственность для российских граждан и юридических лиц за «участие в деятельности» такой организации.

Ранее, в начале июля 2025 года, Генеральная прокуратура Российской Федерации включила в список «нежелательных» организаций Йельский университет (США). В официальном сообщении надзорного ведомства утверждалось, что деятельность вуза якобы направлена на подрыв политической стабильности России, ее экономических основ и территориальной целостности, а также связана с подготовкой оппозиционных лидеров.

В Йеле в 2010 году стажировался Алексей Навальный. Он был участником программы Yale World Fellows, направленной на развитие лидерских качеств, где изучал политологию и международные отношения.

Признание Калифорнийского университета в Беркли «нежелательной» организацией выглядит неожиданным шагом и вряд ли существенно повлияет на российскую науку, однако оно окончательно закроет даже индивидуальные академические контакты между учеными двух стран. Об этом говорит главный редактор издания академического сообщества T-invariant Ольга Орлова:

«Получение статуса нежелательной организации именно университетом Беркли выглядит довольно удивительным. Этот университет, безусловно, чрезвычайно престижный во всем мире, нельзя назвать особенно влиятельным в России, он не был замечен в создании мощного сообщества выпускников. Не так много влиятельных политических или популярных персон в России с ним связано. Поэтому черная метка, которую ставит Минюст на зарубежных организациях, которые проводят опасную, с их точки зрения, деятельность в России или как-то вредят стране, на Беркли не выглядит очевидной. Однако мы очень плохо знаем, как именно принимаются решения в Минюсте и какую роль играют в этом процессе личные пристрастия или конкретные кейсы. Вполне возможно, что лишь одного сюжета, рассмотренного этим ведомством, могло быть достаточно для обоснования присвоения нежелательного статуса.

Сам факт объявления университета Беркли нежелательной организацией вряд ли может как-то отразиться на российской науке. После февраля 2022 года любое институциональное сотрудничество американских университетов с российскими научными организациями прекращено. Так что такие проекты, как, например, SERU (совместная программа UC Berkeley и НИУ-ВШЭ), и так сошли на нет. На уровне индивидуальных связей еще можно было принимать участие в конференциях, организованных Беркли. Например, в старейшей конференции Stanford — Berkeley традиционно раньше были участники из России.



Сейчас их крайне мало, потому что ученым из России очень тяжело получить американскую визу для таких поездок. Теперь их уже точно не будет, так как участие в таких конференциях станет уголовно наказуемым. С 2024 года стена между учеными США и России успешно возводится с двух сторон. И каждый кирпич в этой стене делает ее выше, толще и мощнее. Ничего хорошего для российских ученых в этом, разумеется, нет».