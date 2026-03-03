Сотрудников вузов оштрафовали за упоминания «нежелательных» организаций в опубликованных на сайтах университетов диссертациях

В конце 2025 года по материалам проверки ФСБ в Ярославской области завели дела по статье 20.33 КоАП РФ («участие в деятельности нежелательной организации») против четверых административных сотрудников вузов. Все дела связаны с упоминаниями на сайтах учебных заведений признанных в России «нежелательными» образовательных и просветительских организаций: Фонда Карнеги, Британского совета и американского Йельского университета. На практически идентичные дела впервые обратила внимание «Медиазона», их проанализировало издание T-Invariant.

Административные дела были возбуждены против:

начальника отдела информационных ресурсов управления информатизации Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) им. К.Д. Ушинского Ярослава Репина

начальника управления информационных технологий в Ярославском государственном техническом университете (ЯГТУ) Александра Новикова

помощника ректора и первого проректора по связям с общественностью Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина Натальи Волохович

начальника управления научных исследований и инноваций Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александра Дугина

Все сотрудники были признаны виновными в участии в деятельности «нежелательной» организации и приговорены к штрафу в 20 тысяч рублей. Все они отвечали за обновление университетских сайтов и репозиториев.

В материалах дела Ярослава Репина указано, что «нежелательная» организация (по указанной в протоколе дате внесения в реестр Минюста удалось установить, что речь идет о Йельском университете, само это название из протокола изъято) упоминалась в разделе «Научная библиотека диссертаций и авторефератов», вероятно, в виде библиографической ссылки на научную публикацию в одной из работ.

Репин не имел права изменить текст диссертации при публикации, поскольку это подпадало бы под определение фальсификации официального документа, и не имел права не публиковать диссертации, содержащие «незаконные» ссылки, поскольку это нарушило бы порядок публикации диссертации и автореферата. Тем не менее, диссертации с упоминаниями «нежелательных» организаций были удалены с сайта вуза после проверки. Кроме того, «нежелательные» ссылки нельзя найти текстовым поиском, поскольку диссертации и авторефераты публикуются в виде pdf-файлов без текстового слоя. При этом, если ФСБ обнаружит еще одну такую ссылку на сайтах вузов в течение года после вынесения приговоров, оштрафованным сотрудникам грозит уже уголовное дело и наказание до 5 лет лишения свободы.

На данный момент неизвестны прецеденты преследования ученых за упоминание «нежелательных» организаций в научных работах, однако уже сейчас понятно, что работы с такими упоминаниями теперь невозможно будет публиковать в открытом доступе без риска подвергнуться преследованию.