Минюст РФ включил в список «иноагентов» режиссера фильма «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина и других

Минюст России обновил список «иноагентов». На этот раз в него вошли:
- режиссер фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин
- журналистка Марина Скорикова
- предприниматель Виталий Гинзбург
- проект «Христиане против войны»
OIL
97.22
USD
75.23
EUR
88.73
309
Нам очень нужна ваша помощь
Подпишитесь на регулярные пожертвования
Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).
Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).