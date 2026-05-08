Профессор медицины Игорь Ефимов, участвовавший в разработке одного из лучших изобретений 2025 года по версии TIME, признан «иноагентом»

Минюст России внес в реестр «иностранных агентов» профессора биомедицинской инженерии и медицины Северо-Западного университета в Чикаго Игоря Ефимова. По версии ведомства, Ефимов распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей и взаимодействовал с организациями, признанными «нежелательными». Вместе с ним в реестр попали философ Михаил Эпштейн, координатор проектов Free Russia Foundation Антон Михальчук, активисты Евгений Малюгин и Андрей Агапов, а также новостной ресурс Cyprus Daily News.

Ефимов — профессор биомедицинской инженерии и медицины в Северо-Западном университете в Чикаго, его лаборатория занимается механизмами сердечно-сосудистых заболеваний и разработкой новых методов диагностики и терапии, в том числе имплантируемых, интервенционных и носимых биоэлектронных устройств для лечения болезней сердца.

В 2025 году Ефимов стал одним из руководителей исследования, в рамках которого ученые Северо-Западного университета разработали самый маленький в мире кардиостимулятор. Устройство меньше рисового зерна, его можно вводить в организм с помощью шприца. Оно активируется световыми импульсами от мягкого носимого датчика на груди пациента, а после того, как временная стимуляция сердца больше не нужна, растворяется в организме. Исследование было опубликовано в журнале Nature, эффективность устройства проверяли на животных моделях и человеческих сердцах, полученных от умерших доноров органов.

Разработка предназначена прежде всего для новорожденных с врожденными пороками сердца, которым после операции часто нужна временная кардиостимуляция. «Нашей главной мотивацией были дети», — говорил Ефимов в релизе Северо-Западного университета. По его словам, около 1% детей рождаются с врожденными пороками сердца, и многим из них после операции требуется стимуляция — всего на несколько дней, но именно этот период критически важен.

Журнал TIME включил миллиметровый кардиостимулятор, разработанный учеными, в список лучших изобретений 2025 года. Издание писало, что беспроводное растворимое устройство может изменить подход к лечению детей с врожденными пороками сердца: обычные временные кардиостимуляторы с проводами связаны с риском рубцевания тканей и других осложнений.

В интервью T-invariant Ефимов объяснял, что обычные временные кардиостимуляторы после операций на сердце до сих пор устроены так, что электроды пришивают к сердцу, провода выводят наружу, а примерно через неделю их выдергивают. Иногда это приводит к повреждению сердечной мышцы. «Нашей целью было сделать миниатюрный прибор, который не придется удалять из грудной клетки. Он сам растворится, когда станет не нужен», — говорил Ефимов.

По его словам, устройство пока не применяется в клинической практике: для испытаний на людях нужно подать заявку в FDA и собрать дополнительные данные по безопасности и надежности. Ефимов говорил, что оптимистичный срок появления таких приборов в клинической практике — около пяти лет.

В том же интервью он говорил, что 99% членов Русско-американской ассоциации ученых (RASA) выступают против войны и поддерживают Украину, а сама ассоциация помогает ученым и студентам, уехавшим из России после начала полномасштабного вторжения.

История с Ефимовым — не первый случай включения в реестр российских ученых, работающих за рубежом. В апреле Минюст признал «иноагентом» химика Александра Кабанова — одного из пионеров в области нанодоставки лекарств и участника программы российских «мегагрантов». Кабанов много лет занимается разработкой методов адресной доставки препаратов для лечения рака и руководит центром нанотехнологий для доставки лекарств в Университете Северной Каролины. Сам ученый связывал решение Минюста со своей антивоенной позицией и соруководством в RASA — в марте российские власти признали ассоциацию «нежелательной» организацией.