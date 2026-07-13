Бориса Надеждина задержали по статье о демонстрации запрещенной символики

Политика Бориса Надеждина задержали в понедельник, 13 июля, по статье 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации запрещенной символики. Информацию об этом The Insider подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Об этом также сообщает адвокат Дмитрий Трунин.
Надеждина доставили в отдел полиции в Долгопрудном, сообщил собеседник The Insider:
«Он в отделении полиции города Долгопрудный. Вменяют статью 20.3 КОАП „Демонстрация экстремистской символики“».
Обновлено 17:20. Поводом для задержания и дела Надеждина стала ссылка YouTube-ролик, в котором упоминается Алексей Навальный. Текст протокола появился в Telegram-канале Надеждина.
Ссылка появилась в посте в канале Надеждина, который был опубликован еще в ноябре 2023 года. Сейчас он удален. Ссылка вела на видео на YouTube-канале активистки Эльвиры Вихаревой «Кандидат против Путина 20 24».
Незадолго до этого, 10 июля, Надеждина внесли в реестр «иностранных агентов» Минюста.
Статус «иноагента» автоматически накладывает на человека запрет на участие в выборах всех уровней. Это же распространяется и на кандидадтов, которые были оштрафованы или задержаны по статье 20.3 КоАП, отмечает Трунин: с большой долей вероятности их не допустят до выборов в качестве кандидата, а собранные подписи будут признаны недействительными.
Ранее Надеждин объявил о самовыдвижении на выборы в Госдуму, его штаб начал сбор подписей в нескольких городах.
Надеждин был депутатом Госдумы от «Союза правых сил» в 1999–2003 годах. В 2024 году он попытался зарегистрировать свою кандидатуру для участия в выборах президента России как антивоенный кандидат, однако ЦИК признала часть его подписей недействительными и отказала в регистрации.