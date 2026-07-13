Бориса Надеждина задержали по статье о демонстрации запрещенной символики

Ссылка появилась в посте в канале Надеждина, который был опубликован еще в ноябре 2023 года. Сейчас он удален. Ссылка вела на видео на YouTube-канале активистки Эльвиры Вихаревой «Кандидат против Путина 20 24».

Незадолго до этого, 10 июля, Надеждина внесли в реестр «иностранных агентов» Минюста.

Статус «иноагента» автоматически накладывает на человека запрет на участие в выборах всех уровней. Это же распространяется и на кандидадтов, которые были оштрафованы или задержаны по статье 20.3 КоАП, отмечает Трунин: с большой долей вероятности их не допустят до выборов в качестве кандидата, а собранные подписи будут признаны недействительными.

Ранее Надеждин объявил о самовыдвижении на выборы в Госдуму, его штаб начал сбор подписей в нескольких городах.

Надеждин был депутатом Госдумы от «Союза правых сил» в 1999–2003 годах. В 2024 году он попытался зарегистрировать свою кандидатуру для участия в выборах президента России как антивоенный кандидат, однако ЦИК признала часть его подписей недействительными и отказала в регистрации.