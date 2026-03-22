К активисту, который пытался организовать митинг против блокировок интернета в Ростове-на-Дону, пришли с обыском и избили

В Ростове-на-Дону силовики пришли с обыском к Евгению Маковозу, который 18 марта подал заявление на организацию митинга против блокировок интернета. Как сообщает «Слово защите» со ссылкой на знакомых активиста, утром 21 марта к нему пришли девять человек, отказавшиеся представиться. В ходе обыска они отобрали всю технику, а самого Маковоза избили.

По словам близких, активист получил сотрясение мозга. Где он сейчас, неизвестно. Ответа на заявку на проведение митинга Маковоз не получил.

«СЗ» называет Маковоза соратником Дмитрия Кисиева — политтехнолога, который возглавлял предвыборный штаб Бориса Надеждина, а в 2025 году был лишен российского гражданства по инициативе ФСБ, которая сочла его деятельность угрозой национальной безопасности (уроженец Крыма Кисиев получил гражданство РФ в 2014 году, после аннексии полуострова).

19 марта Кисиев написал в своем Twitter, что заявки на «массовые акции против блокировок интернета и связи» поданы в 28 городах в 17 регионах РФ. Позднее в Telegram-канале он сообщил, что по 20 заявкам власти отказали. При этом, по словам активиста, получены разрешения на четыре митинга: в Пензе (29 марта), Якутске (30 марта) и два митинга во Владимире (1 апреля).

