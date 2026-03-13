В Госдуме пообещали заблокировать VPN в РФ в течение полугода. «Говорить о полном ограничении — нелепо» — эксперт

В ближайшие 3–6 месяцев у российских властей появится возможность ограничивать или блокировать любой интернет-трафик через VPN, утверждает зампредседателя комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов. По его словам, у властей уже есть опыт в обнаружении попыток обойти блокировки.

«Я считаю, что у Роскомнадзора уже есть опыт и техническая возможность отслеживать нелегальный VPN-трафик — этот трафик виден. И у Роскомнадзора в ближайшие три-четыре месяца появится техническая возможность <...> полностью или частично, в зависимости от задач, блокировать нелегальный, подчеркну, VPN-трафик. Если кто-то думает, что все установят себе VPN и ничего не поменяется, я считаю, что это не так. Воспользуется Роскомнадзор этой возможностью или нет, по блокировке VPN-трафика, это покажет время… При этом, естественно, трафик будет блокировать не исключительно Telegram, а весь трафик, то есть туда попадут, естественно, все запрещенные сайты, все запрещенные мессенджеры, абсолютно всё», — сказал он.

Депутат уверен, что Россия должна двигаться по китайскому сценарию блокировок зарубежных интернет-сервисов ради «полного технологического и информационного суверенитета». В свою очередь, киберадвокат Саркис Дарбинян в разговоре с The Insider усомнился, что полная блокировка технически возможна:

«Депутаты, очевидно, не очень понимают, как работают технологии, и, конечно, городят что попало, чтобы отвадить людей от VPN и иностранных мессенджеров, тем самым выполняя свою делегированную задачу — перегнать всех в Мах. Но, конечно, это не имеет никакого отношения к реальности.

Очевидно, Роскомнадзор неплохо научился детектировать мессенджеры по сигнатурам, а также VPN-соединения по некоторым протоколам. Он достиг действительно хороших результатов. Я думаю, почти миллиард выделенных денег, конечно, дает о себе знать. Но говорить о том, что заблокируют всё, — нет, конечно, так не получится. Потому что есть протокол VLESS, есть протокол Amnezia WireGuard, которые прекрасно справляются с обфускацией и позволяют обманывать DPI-системы Роскомнадзора. И пока у них на это нет инструмента. А если у них какое-то решение и появится, я думаю, разработчики, конечно, выкатят новый протокол. Поэтому говорить о полном ограничении — это нелепо.

Сравнивая Россию с Китаем, депутат, очевидно, не очень отдает себе отчет в том, что в Китае достаточно много людей сидят на VPN. Россия, конечно, уже Китай опередила и по количеству заблокированных ресурсов, и иногда даже по качеству блокировок».

Использование средств для обхода блокировок в России легально, с осени запрещена только их реклама. Ранее власти неоднократно отчитывались о блокировке отдельных VPN-сервисов и протоколов, однако некоторые из них продолжают работать. За последние годы в стране заблокировали или ограничили работу множества зарубежных сервисов, в том числе мессенджеров WhatsApp и Telegram и видеохостинга YouTube.

