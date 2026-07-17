Суд оштрафовал Бориса Надеждина по делу о демонстрации «экстремистской символики»

Суд в Долгопрудном оштрафовал политика Бориса Надеждина на тысячу рублей по делу о демонстрации «экстремистской символики». Об этом пишут «Осторожно, новости».
Его признали виновным по ст. 20.3 КоАП. Если это решение вступит в силу (это произойдет после апелляции), Надеждину будет запрещено участвовать в выборах, а также собирать подписи в свою поддержку.
Политика задержали 13 июля, а затем отпустили под обязательство явиться в суд. Поводом для дела стало фото Алексея Навального, которое на несколько секунд появилось на стриме с участием Надеждина в 2023 году.
В самом начале судебного заседания Надеждину вызвали скорую. Он пожаловался на повышенное давление, и судья объявил перерыв. Медиков при этом около получаса не пускали в зал суда.
«Этот случай уникальный — до сих пор людей наказывали, когда в их каналах было лицо Навального. Тоже бред, но допустим. В моем телеграм-канале никогда не было изображения Навального. Я анонсировал свой стрим в ютуб-канале Эльвиры Вихаревой», — заявил сам Надеждин (цитата по «Медиазоне»).
Накануне при этом Надеждин сообщил, что ему закрыли выезд за границу постановлением пристава ФССП из-за долга в 1,5 млн.
Источник The Insider, знакомый с ситуацией, сообщил, что запрет на выезд в команде политика считают «политическим решением». Это исполнительное производство по долгам, как утверждает собеседник редакции, было прекращено еще в феврале 2025 в связи с банкротством.