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Новости

Суд оштрафовал Бориса Надеждина по делу о демонстрации «экстремистской символики»

The Insider
Фото: «Слово Защите»

Фото: «Слово Защите»

Суд в Долгопрудном оштрафовал политика Бориса Надеждина на тысячу рублей по делу о демонстрации «экстремистской символики». Об этом пишут «Осторожно, новости».

Его признали виновным по ст. 20.3 КоАП. Если это решение вступит в силу (это произойдет после апелляции), Надеждину будет запрещено участвовать в выборах, а также собирать подписи в свою поддержку.

Политика задержали 13 июля, а затем отпустили под обязательство явиться в суд. Поводом для дела стало фото Алексея Навального, которое на несколько секунд появилось на стриме с участием Надеждина в 2023 году. 

В самом начале судебного заседания Надеждину вызвали скорую. Он пожаловался на повышенное давление, и судья объявил перерыв. Медиков при этом около получаса не пускали в зал суда. 

Telegramhttps://t.me/endoflaw/3180

«Этот случай уникальный — до сих пор людей наказывали, когда в их каналах было лицо Навального. Тоже бред, но допустим. В моем телеграм-канале никогда не было изображения Навального. Я анонсировал свой стрим в ютуб-канале Эльвиры Вихаревой», — заявил сам Надеждин (цитата по «Медиазоне»).

Накануне при этом Надеждин сообщил, что ему закрыли выезд за границу постановлением пристава ФССП из-за долга в 1,5 млн. 

Источник The Insider, знакомый с ситуацией, сообщил, что запрет на выезд в команде политика считают «политическим решением». Это исполнительное производство по долгам, как утверждает собеседник редакции, было прекращено еще в феврале 2025 в связи с банкротством.

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