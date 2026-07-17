Суд оштрафовал Бориса Надеждина по делу о демонстрации «экстремистской символики»

Суд в Долгопрудном оштрафовал политика Бориса Надеждина на тысячу рублей по делу о демонстрации «экстремистской символики». Об этом пишут «Осторожно, новости».

Его признали виновным по ст. 20.3 КоАП. Если это решение вступит в силу (это произойдет после апелляции), Надеждину будет запрещено участвовать в выборах, а также собирать подписи в свою поддержку.

Политика задержали 13 июля, а затем отпустили под обязательство явиться в суд. Поводом для дела стало фото Алексея Навального, которое на несколько секунд появилось на стриме с участием Надеждина в 2023 году.

В самом начале судебного заседания Надеждину вызвали скорую. Он пожаловался на повышенное давление, и судья объявил перерыв. Медиков при этом около получаса не пускали в зал суда.