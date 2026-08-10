Представитель ЦИК согласился с некоторыми доводами о нарушении «Яблоком» авторских прав

На заседании по иску о запрете партии «Яблоко» участвовать в выборах в Госдуму выступил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Он согласился с доводами автора иска — в частности о нарушении авторских прав при цитировании песни «Пусть всегда будет солнце». Это следует из трансляции заседания Верховного суда, которое длится уже около шести часов.

Представитель ЦИК согласился с тем, что цитата из песни «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама», которая была приведена в интервью основателя «Яблока» Григория Явлинского, является нарушением авторского права. Само интервью «Как проголосовать за прекращение огня», опубликованное на сайте партии в конце июля, признали агитационным материалом.

По мнению представителя Комиссии, партия также не смогла доказать правомерность использования ею изображений Дмитрия Медведева и Виктории Бони, а также кадров из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Эти фото (в случае Медведева и Бони — существенно отредактированные) были перечислены в иске партии «Родина», которая обвинила «Яблоко» в нарушении авторских прав при их использовании.

В документе также фигурировали фото Хиросимы (автор — «кто-то из армии США»), фотографии, сгенерированные при помощи чат-бота ChatGPT, и сам логотип партии. Последний якобы был заимствован с плаката «Клином красным бей белых» художника Эль Лисицкого (1920 год). В этом случае, впрочем, представитель ЦИК не нашел связи. Он также согласился с доводами «Яблока» о том, что к изображениям, созданным при помощи нейросетей, нормы авторского права неприменимы.

В случае фрагмента из песни «Пусть всегда будет солнце» композитора Аркадия Островского при этом еще во время заседания суда стало известно, что наследник композитора не против цитирования этой композиции партией.

Представитель Комиссии также заявил, что еще на прошлой неделе ЦИК получила документы, в которых указано, что в федеральном списке партии есть лица, которые получали финансирование из иностранных источников. Этот документ от Росфинмониторинга, однако, не стали зачитывать на заседании. Юристам дадут ознакомиться с ним только под подписку о неразглашении.

Обновлено 17:43. Агентство ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг пишет, что финансирование «Яблоко» получала «через третьих лиц из США и Германии».

Наиболее весомыми доводами в иске представитель ЦИК назвал именно аргументы о нарушении законодательства об интеллектуальной собственности, что, «в свою очередь, является основанием для отмены регистрации федерального списка кандидатов».

Иск о снятии «Яблока» с выборов был подан в конце прошлой недели. Сейчас свою кампанию партия ведет под лозунгом «За мир и свободу».