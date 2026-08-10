Партия «Родина» обвинила «Яблоко» в нарушении авторских прав армии США и советского художника Эль Лисицкого

На заседании по снятию партии «Яблоко» с выборов представители «Родины» — автора иска — зачитали свои претензии. Среди прочего — нарушение авторских прав армии США.

Доводы иска изложил юрист партии «Родина» Алексей Новосёлов. В частности партии вменяют нарушение правил размещения рекламы — в том числе, в заблокированных соцсетях, нарушения правил составления избирательного списка, а некоторым членам «Яблока» — пропаганду ЛГБТ и призывы к нарушению территориальной целостности России.

Отдельные претензии — нарушение «Яблоком» авторских прав. Среди них:

фото последствий бомбардировки Хиросимы на сайте партии;

цитаты из песни «Пусть всегда будет солнце» — в интервью Григория Явлинского;

фраза «Лишь бы не было войны» (ее «Родина» связывает с пьесой Александра Володина «Пять вечеров»);

данные опроса «Левада-центра»;

переработанные фотографии Дмитрия Медведева и Виктории Бони;

фотографии, сгенерированные при помощи чат-бота ChatGPT;

кадры из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир».

Логотип партии также якобы был заимствован с плаката «Клином красным бей белых» художника Эль Лисицкого (1920 год).

В случае с фото Хиросимы в «Родине» при этом затруднились ответить на вопрос, чьи права нарушает размещение на сайте этого изображения. Прозвучало предположение, что речь идет об армии США:

Новосёлов: «Яблоко» с нарушением авторских прав использовало фото последствий атомной бомбардировки Хиросимы США. Судья: А кто является автором фото? Новосёлов: А мы не знаем. Кто-то из армии США.

Претензии возникли и к фото, сгенерированными при помощи чат-бота ChatGPT. «Родина» считает, они это тоже нарушают авторские права тех, на чьих фотографиях учился чат-бот. OpenAI к тому же, по их словам, запретила использование чат-бота на территории России.

При этом неизвестно, обращался ли кто-то из правообладателей с жалобами на нарушение авторских прав во всех перечисленных случаях.

Иск о снятии «Яблока» с выборов был подан в конце прошлой недели. Сейчас свою кампанию партия ведет под лозунгом «За мир и свободу».