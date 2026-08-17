После снятия с выборов «Яблоко» впервые обошло «Единую Россию» по просмотрам и вовлеченности в соцсетях — «Атлас выборов»

Решение суда снять федеральный список «Яблока» с выборов стало главным событием предвыборной недели в российских соцсетях. По подсчетам проекта «Атлас выборов», с 4 по 10 августа число упоминаний всех партий в соцсети «ВКонтакте», мессенджерах Telegram, MAX и на YouTube выросло на 17,3%, просмотры увеличились почти втрое, а вовлеченность — почти вчетверо, до 14,9 млн реакций, комментариев и репостов.

Число постов с упоминанием «Яблока» за неделю выросло с 5,3 тысячи до более чем 38 тысяч, а их просмотры достигли 200,5 млн. Для сравнения: публикации о «Единой России» набрали 110,28 млн просмотров. По вовлеченности «Яблоко» с 5,89 млн взаимодействий также заняло первое место, «Родина» с 2,87 млн оказалась второй, а «Единая Россия» впервые с начала кампании опустилась на третье место.

Вместе «Яблоко» и «Родина», выступавшие сторонами судебного процесса, обеспечили 46,6% всех просмотров и 58,8% вовлеченности за неделю, причем на эти две партии пришлось лишь 12,8% проанализированных публикаций. Авторы мониторинга считают, что скачок объясняется содержанием инфоповода, а не количеством размещенных материалов.

10 августа Верховный суд по иску «Родины» отменил регистрацию федерального списка «Яблока». Основанием стали якобы нарушения авторских прав, публикации в заблокированных соцсетях и пожертвования от россиян, которые ранее получали переводы из-за границы. Как рассказывал The Insider, Росфинмониторинг обнаружил 74 таких жертвователя, перечисливших партии в общей сложности около 16,9 тысячи рублей. «Яблоко» было единственной зарегистрированной партией с антивоенной программой и участвовало в кампании под лозунгом «За мир и свободу».

Мониторинг также выявил признаки централизованного распространения публикаций. В каналах мессенджера MAX 194 раза появился одинаковый текст с заявлением лидера «Родины» Алексея Журавлëва, назвавшего членов «Яблока» «национальными предателями». Однако, по оценке исследователей, таких скоординированных публикаций оказалось меньше, чем можно было ожидать.

Другая сеть включала не менее тысячи страниц соцсети «ВКонтакте» с названиями вида «Справедливая Россия — Новости [город]». За неделю они разместили не менее 54,5 тысячи постов и собрали 7,1 млн просмотров, но лишь тысячу реакций и комментариев. Один текст против «Яблока» появился в этой сети более 2 тысяч раз, набрал около 300 тысяч просмотров и всего две реакции.

Еще одна обнаруженная сеть состояла примерно из 2 тысяч небольших Telegram-каналов с «инсайдерскими» и «расследовательскими» названиями. За неделю они выпустили 134,5 тысячи публикаций, которые получили 167 тысяч просмотров и только 35 реакций. При этом непосредственно решению Верховного суда сеть посвятила около десяти постов, а 1,1 тысячи раз перепечатала старую новость о майском задержании руководителя фракции «Яблока» в Петрозаводске, создавая видимость нового инфоповода.