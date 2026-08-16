«Яблоко» нашло «доноров со следами зарубежного финансирования» у других партий. «Единая Россия» получила от таких спонсоров 800 млн рублей

Парламентские партии получили более миллиарда рублей от доноров, которые сами получали деньги из-за рубежа. К таким данным пришел Центр антикоррупционной политики «Яблока», изучив сводные финансовые отчеты партий в ЦИК России за 2021–2025 годы. Доклад под заголовком «Тогда снимайте всех» опубликован в воскресенье на сайте партии.

Именно зарубежное финансирование стало одним из поводов для снятия «Яблока» с выборов в Госдуму на этой неделе. Росфинмониторинг нашел среди спонсоров и доноров партии 74 человека, на чьи счета поступали деньги из-за границы. Как говорится в пресс-релизе самого «Яблока», всего от них партия получила порядка 16,9 тысячи рублей.

В финансовых отчетах парламентских партий за период с 2021 по 2025 год «Яблоко» тоже обнаружило пожертвования от компаний с «содержательными зарубежными связями» — в расчет брали те, что ведут сделки с иностранными заказчиками, имеют зарубежные контракты и т. д.

Общая сумма подобных пожертвований за это время составила примерно 1,15 млрд рублей. Большая ее часть приходится на «Единую Россию» — примерно 811,75 млн. Например, среди спонсоров партии — поставщик титана для самолетов Boeing и Airbus «ВСМПО-АВИСМА» и «Океанрыбфлот», ведущий дела с США и Великобританией. Зарубежные связи спонсоров ЕР охватывают 51 юрисдикцию, в том числе 22 «недружественные» страны.

В случае с остальными партиями «Яблоко» изучило их отчеты о спонсорах за 2024–2025 годы. Лидером в этот период оказалась «Справедливая Россия» (197,2 млн), затем «Новые люди» (98,2 млн), ЛДПР (35,1 млн), КПРФ (11,37 млн). Партия «Родина», которая подала против «Яблока» иск в Верховный суд, получила в это время от доноров с зарубежными связями порядка 3,5 млн рублей.

В партии еще раз назвали обвинения в иностранном финансировании в свой адрес «абсурдными и юридически несостоятельными». В «Яблоке» утверждают, что проведенное исследование «показывает избирательность этого подхода», и требуют либо применить этот критерий ко всем партиям, либо снять запрет на допуск партии к сентябрьским выборам в Госдуму.

«Яблоко» сняли с выборов по иску «Родины» 10 августа. Партия была единственной зарегистрированной партией с антивоенной программой. Свою кампанию она ведет под лозунгом «За мир и свободу».

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков уже заявил, что партия не остановит свою агитацию, и намекнул, что у политиков есть «план Б», а на выборах в сентябре «будут кандидаты за мир». Само решение Верховного суда «Яблоко» намерено обжаловать.