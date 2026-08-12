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Новости

В основу решения Верховного суда против «Яблока» легли материалы о партии в Instagram и переводы от людей, получавших деньги из-за рубежа

The Insider
Фото: партия Яблоко / Telegram

Фото: партия Яблоко / Telegram

Представители партии «Яблоко» в среду, 12 августа, получили мотивированное решение Верховного суда о снятии с выборов в Госдуму. Как пишут СМИ, которые ознакомились с полным текстом этого решения, в его основе — претензии к нарушению авторских прав, рекламе в заблокированных соцсетях и переводах из-за границы. 

Отменив регистрацию партии, суд согласился с большинством доводов автора иска — партии «Родина» — по авторским правам и финансированию, отмечает РБК. В частности суд мотивирует свое решение следующими пунктами: 

  • Пожертвования в избирательный фонд от граждан, которые получали деньги из-за рубежа

По данным Росфинмониторинга, среди жертвователей и контрагентов партии были 74 человека, на счета которых поступали деньги из-за границы. В период с 2023 по 2026 годы они получили около 80 млн рублей переводами из ОАЭ, США, Израиля и других стран. 

В партии настаивают, что это само по себе не является нарушением избирательного законодательства, а пожертвования, которые не отвечают его требованиям, они возвращали.

  • Нарушение интеллектуальных прав

Суд согласился со многими доводами истца в контексте нарушения авторских прав. Например, согласен он был с тем, что без указания источников в интервью основателя партии Григория Явлинского были использованы строки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина, фраза «лишь бы не было войны» и данные «Левада-Центра».

Претензии также возникли к отрисованному кадру из фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука и изображению «Европейского вокзала будущего», сгенерированного при помощи ChatGPT. Суд решил, что права на последнюю картинку принадлежат компании-разработчику OpenAI и что партия должна была получить согласие на публикацию изображения.

  • Агитация в заблокированных соцсетях 

Распространение материалов о «Яблоке» в соцсетях и на платформах, которые заблокированы в России, суд тоже посчитал основанием для снятия. В решении упоминаются Instagram, Facebook, Х и YouTube. 

Суд решил, что размещение на этих площадках агитационных материалов не могло быть оплачено из избирательного фонда, а расходы на такую рекламу составили около 88 млн рублей. По закону, расходы мимо избирательного фонда выше 35 млн рублей являются основанием для снятия с выборов. 

С чем суд не согласился 

  • С некоторыми претензиями к нарушению авторских прав (в использовании некоторых фото не нашли нарушений, также с «Родиной» не согласились в вопросе заимствования логотипа самого «Яблока» с плаката Эль Лисицкого «Клином красным бей белых»); 
  • С претензиями к списку партии (истец утверждал, что кандидаты не закрыли иностранные счета и не избавились от иностранных финансовых активов); 
  • С претензиями, связанными с обвинением в экстремизме. 

Утверждения «Родины» о наличии в материалах «Яблока» признаков экстремизма суд счел необоснованными. Судья решил, что представленные истцом доказательства «призывов к нарушению территориальной целостности» или «поддержки ЛГБТ» можно рассмотреть лишь в отдельном производстве. 

Партию «Яблоко» сняли с выборов по итогам судебного заседания 10 августа. Партия была единственной зарегистрированной партией с антивоенной программой. Свою кампанию она ведет под лозунгом «За мир и свободу». 

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков уже заявил, что партия не остановит свою агитацию, и намекнул, что у политиков есть «план Б», а на выборах в сентябре «будут кандидаты за мир». Само решение Верховного суда «Яблоко» намерено обжаловать. 

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