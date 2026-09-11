«Яблоко» сняли с выборов в Томской области. Зарегистрированный список партии остается только в одном регионе

Томский областной суд снял список «Яблока» с выборов в Законодательную думу Томской области. Об этом сообщила пресс-служба партии. Теперь зарегистрированный список «Яблока» остается только на региональных выборах в Новгородской области. На выборах в Госдуму кампанию продолжают 118 кандидатов-одномандатников из ранее зарегистрированных 135.

Суд 11 сентября отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах депутатов Законодательной думы Томской области. Иск против партии, ведущей кампанию под лозунгом «За мир!», подала ЛДПР. Он практически повторял те же претензии, на основании которых еще 10 августа был снят с выборов в Госдуму федеральный список «Яблока».

До этого регистрация списков партии на региональных выборах была отменена судом в Карелии, Псковской, Калининградской, и Свердловской областях. Кроме того, в июле Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала партии в регистрации на выборах в городское заксобрание, а 13 августа в Ленинградской области отказали в регистрации общеобластного списка «Яблока» на выборах в региональное заксобрание.

Сейчас зарегистрированный список партии остается только на региональных выборах в Новгородской области. При этом 9 сентября местная избирательная комиссия аннулировала регистрацию на выборах Анны Черепановой — зампреда «Яблока» и лидера списка на выборах в Новгородскую областную думу.

Как отмечают в пресс-службе партии, кандидаты «Яблока» продолжают кампании в шести регионах. Помимо Новгородской области, где партия представлена списком и 12 одномандатниками, в Санкт-Петербурге баллотируются 13 одномандатников, в Карелии — 12, в Свердловской области — 18, в Псковской — 10, в Томской — 7, в Калининградской — 2.

Уменьшается список одномандатников и на федеральных выборах. Если еще неделю назад в кампании за места в Госдуме боролись 123 кандидата от «Яблока» из изначально зарегистрированных 135, то теперь их число сократилось до 118. При этом задержания кандидатов-одномандатников «яблочников» происходят почти каждый день в разных регионах России. Чаще всего их обвиняют по административной статье о «демонстрации экстремистской символики», которая автоматически запрещает участие в выборах.

Накануне партия представила сторонникам «план Б» на выборах в Госдуму. Избирателям предлагают прийти на участок 20 сентября и сделать бюллетень для голосования по партийным спискам недействительным, поставив отметки более чем в одном квадрате. Аналогичным образом партия советует поступить с бюллетенем по одномандатному округу, если в нем нет кандидата от «Яблока».