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Суд снял «Яблоко» с выборов в Свердловской области. Это уже пятый регион, где партию не допустили к выборам по спискам — подсчет The Insider

The Insider
Пресс-служба партии «Яблоко» / Telegram

Пресс-служба партии «Яблоко» / Telegram

Свердловский областной суд отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в региональное заксобрание, сообщили в пресс-службе партии. Иск подала ЛДПР, его поддержали прокуратура и областной избирком. Представители «Яблока» намерены обжаловать решение.

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Это уже третий регион, где суд отменяет регистрацию ранее допущенного к выборам списка «Яблока» по иску другой партии, подсчитал The Insider. 29 июля Верховный суд Карелии удовлетворил требования «Родины» и отменил регистрацию списка партии на выборах в республиканский парламент. 25 августа аналогичное решение принял Псковский областной суд, также по иску «Родины». Это решение пока не вступило в силу и будет обжаловано.

Еще в двух регионах списки «Яблока» не дошли до регистрации. 24 июля Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала партии в участии в выборах в городской закс, а 13 августа в Ленинградской области отказали в регистрации общеобластного списка «Яблока» на выборах в региональное заксобрание. Позднее партия обжаловала это решение, но 26 августа Ленинградский областной суд оставил отказ в силе.

Таким образом, Свердловская область стала уже пятым регионом, где «Яблоко» лишилось возможности участвовать в выборах в региональный парламент по партийному списку.

Число таких регионов может увеличиться уже сегодня. В Калининградской области «Коммунисты России» потребовали через суд отменить регистрацию списка «Яблока». Причем этот иск и жалоба ЛДПР в Свердловской области, как обратили внимание в партии, совпадают на 63% в сопоставимых содержательных разделах и примерно на 51% целиком. Заседание Калининградского областного суда назначено на 28 августа.

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Отдельно «Яблоко» ранее сняли и с федеральных выборов. Верховный суд России 10 августа отменил регистрацию списка из 269 кандидатов партии в Госдуму, а 17 августа оставил это решение в силе.

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