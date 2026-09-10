После снятия федерального списка «Яблоко» призвало сторонников портить бюллетени на выборах в Госдуму

Партия «Яблоко» после снятия своего федерального списка с выборов в Госдуму представила сторонникам «план Б». Избирателям предлагают прийти на участок 20 сентября и сделать бюллетень для голосования по партийным спискам недействительным, поставив отметки более чем в одном квадрате. Аналогичным образом партия советует поступить с бюллетенем по одномандатному округу, если в нем нет кандидата от «Яблока».

В партии призывают голосовать только бумажными бюллетенями и приходить на участки в воскресенье, в последний день выборов. Пустой бюллетень «Яблоко» оставлять не рекомендует, поскольку в нем позднее может появиться отметка, поставленная другим человеком. Заполненный бюллетень предлагается сфотографировать и отправить в специальный Telegram-бот партии, указав населенный пункт и регион.

Если человека принуждают участвовать в дистанционном электронном голосовании, «Яблоко» советует получить электронный бюллетень за 10–15 минут до закрытия участка, но не ставить в нем отметку. По версии партии, такой бюллетень будет считаться выданным, однако голос не достанется ни одной из участвующих в выборах политических сил. Остальные партии, включая непарламентские, «Яблоко» называет спойлерами, которые не имеют принципиальных отличий от парламентских и участвовали в снятии его кандидатов.

При этом в одномандатных округах, где кандидаты «Яблока» сохранили регистрацию, партия призывает голосовать за них. Также она рассчитывает провести свои списки в законодательные собрания Новгородской и Томской областей. После серии отказов и судебных решений это единственные два региона, где «Яблоко» продолжает участвовать в выборах региональных парламентов по партийным спискам.

Федеральный список «Яблока», включавший 269 кандидатов, 10 августа был снят с выборов Верховным судом по иску партии «Родина». Апелляционная коллегия позднее оставила решение в силе. «Яблоко» 2 сентября подало надзорную жалобу, однако уже на следующий день Верховный суд отказался передавать ее для рассмотрения на заседании.

Среди оснований для снятия списка суд назвал нарушения авторских прав, использование зарубежных интернет-площадок и пожертвования от людей, которые ранее получали переводы из-за границы. Росфинмониторинг обнаружил 74 таких жертвователя. Как рассказывал The Insider, они перечислили «Яблоку» в общей сложности около 16,9 тысячи рублей.

Претензии по поводу авторских прав касались фотографии последствий атомной бомбардировки Хиросимы, строк из песни «Пусть всегда будет солнце», кадров из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир» и созданных нейросетью изображений. Представители «Родины» также утверждали, что логотип «Яблока» напоминает работу художника Эль Лисицкого «Клином красным бей белых». При этом истцы не смогли пояснить, кто именно обладает правами на снимок Хиросимы, предположив, что его автором был «кто-то из армии США».

Одновременно партия продолжает терять кандидатов по одномандатным округам. По данным «Ведомостей» на 7 сентября, из 137 выдвинутых «Яблоком» одномандатников регистрацию сохраняли 119, а в партии ожидали, что к выборам их останется около 108. Кандидатов снимают из-за старых публикаций об Алексее Навальном, логотипов Facebook и Instagram, обвинений в «дискредитации» армии, нарушений авторских прав и предполагаемых ошибок в документах.

Суды также отменили регистрацию списков «Яблока» в Карелии, Псковской, Свердловской и Калининградской областях. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области списки партии ранее отказались регистрировать избирательные комиссии.