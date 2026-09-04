В Москве задержали сразу двух кандидатов в Госдуму от «Яблока». Партия лишилась уже 12 одномандатников

В Москве 4 сентября были задержаны сразу два кандидата от «Яблока», баллотирующиеся в Госдуму по одномандатным округам. Об этом сообщает пресс-служба партии. Сначала силовики задержали при выходе из дома Анну Шатуновскую-Бюрно. Затем пришли домой к заместителю председателя Московского областного «Яблока» Григорию Гришину. До этого 1 сентября в Москве был задержан Артём Снеговский. На «яблочников» по всей стране составляют административные протоколы по статье о «демонстрации экстремистской символики», которая автоматически запрещает участие в выборах. С начала кампании «Яблоко» потеряло уже как минимум 12 одномандатников.

Как сообщили в партии, кандидат по Преображенскому одномандатному округу № 204 Анна Шатуновская-Бюрно была задержана при выходе из дома и доставлена в ОВД «Якиманка». Ей вменяют в вину статью 20.3 КоАП о «демонстрации экстремистской символики».

После этого «трое мужчин в штатском» пришли к кандидату по Ленинградскому одномандатному округу № 197 Григорию Гришину и «попросили его проследовать с ними в ОВД „Академический“» для составления административного протокола. Позднее Гришина — кандидата филологических наук, преподавателя русского языка и литературы, режиссера-документалиста — отпустили из ОВД, составив протокол по статье о «демонстрации экстремистской символики». Поводом стал пост 2024 года в Telegram-канале политика. Если суд признает его и Шатуновскую-Бюрно виновными, то кандидаты будут автоматически сняты с выборов.

1 сентября в Москве был задержан кандидат по Люблинскому одномандатному округу № 198 Артём Снеговский. На него составили протокол по статье 20.3.3 КоАП о «дискредитации» Вооруженных сил РФ за пост 2022 года. Эта статья не мешает продолжить избирательную кампанию.

На данный момент власти сняли не менее 36 оппозиционных кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму и региональные парламенты: 19 представителей «Яблока», 8 коммунистов, 6 кандидатов от других партий и трое самовыдвиженцев.

Самым частым основанием для отстранения стали дела о демонстрации «экстремистской символики» по статье 20.3 КоАП, которые затронули 27 человек. В 17 случаях претензии касались публикаций об Алексее Навальном и связанных с ним проектах. Еще в семи — ссылок на Facebook и Instagram или логотипов этих соцсетей.

Изначально на выборах в Госдуму по одномандатным округам были зарегистрированы 135 кандидатов от «Яблока». К 4 сентября, согласно сайту партии, в гонке осталось 123 человека. Суды над несколькими из них продолжаются.

Ранее Верховный суд отменил регистрацию федерального списка «Яблока», включавшего 269 кандидатов. Списки партии также снимались на выборах в региональные парламенты. Участие в выборах по спискам «Яблока» пока продолжает только в Новгородской и Томской областях.