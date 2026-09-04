Не менее 36 оппозиционных кандидатов отстранили от выборов или вынудили сняться. Более половины — от «Яблока»

Не менее 36 кандидатов по одномандатным округам выбыли из кампаний по выборам в Госдуму и региональные парламенты, подсчитало издание «Вёрстка». Среди них — 19 представителей «Яблока», 8 коммунистов, 6 кандидатов от других партий и трое самовыдвиженцев. Издание учитывало случаи, в которых усматривает признаки политического давления, включая двух кандидатов, самостоятельно снявшихся с выборов после сообщений о давлении на них. Восстановивших регистрацию через суд в подсчет не включали.
Самым частым основанием для отстранения стали дела о демонстрации «экстремистской символики» по статье 20.3 КоАП, которые затронули 27 человек. В 17 случаях претензии касались публикаций об Алексее Навальном и связанных с ним проектах. Еще в семи — ссылок на Facebook и Instagram или логотипов этих соцсетей.
Саратовского кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей за фотографию Навального в Telegram-канале «Николай Бондаренко Live». Политик отрицал причастность к этому ресурсу. В Калининграде кандидат от «Яблока» Антон Гендриксон получил 10 суток ареста за логотипы Facebook и Instagram.
Еще пятерых кандидатов сняли с выборов из-за иностранных ценных бумаг, в том числе представителя «Яблока» Антона Парамонова в Тульской области. В Подмосковье регистрацию кандидата от той же партии Виктора Быстрова отменили из-за ошибок в документах, которые его защита объясняла особенностями программы ЦИК.
Иностранные акции ранее обнаружили в декларации военного корреспондента Евгения Поддубного, вошедшего в федеральную пятерку «Единой России». Он указал бумаги Apple, Intel, Procter & Gamble и Nebius Group, а также паи зарубежных фондов. В пресс-службе партии сообщили «Коммерсанту», что к моменту подачи документов на регистрацию Поддубный якобы предпринял все необходимые действия по отчуждению этих активов и представил подтверждения в ЦИК.
Претензии к отдельным кандидатам сопровождаются отменой регистрации партийных списков. Как ранее писал The Insider, Верховный суд 10 августа отменил регистрацию федерального списка «Яблока», включавшего 269 кандидатов, а 17 августа оставил это решение в силе. К 28 августа партия также лишилась возможности участвовать по спискам в выборах региональных парламентов как минимум в пяти регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Свердловской областях, а также в Карелии.
С препятствиями сталкиваются и кандидаты, продолжающие кампанию. В Костроме выдвинутый «Яблоком» кандидат в Госдуму Андрей Тарасов рассказал, что два рекламных подрядчика отказались размещать его предвыборные баннеры, сославшись на запрет муниципального Центра наружной рекламы и информации. По его словам, отказ объяснили тем, что «все места будут заняты информацией об СВО». При этом, утверждает Тарасов, на улицах города размещается агитация его соперника от «Единой России».
По словам кандидата, он согласовал с избиркомом семь баннеров и потратил на их изготовление около 60 тысяч рублей, а за размещение заплатил более 200 тысяч. Однако 24 августа первый подрядчик отказался от договора, после чего аналогичный запрет получил и второй. Тарасов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия чиновников администрации Костромы.