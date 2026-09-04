Не менее 36 оппозиционных кандидатов отстранили от выборов или вынудили сняться. Более половины — от «Яблока»

Не менее 36 кандидатов по одномандатным округам выбыли из кампаний по выборам в Госдуму и региональные парламенты, подсчитало издание «Вёрстка». Среди них — 19 представителей «Яблока», 8 коммунистов, 6 кандидатов от других партий и трое самовыдвиженцев. Издание учитывало случаи, в которых усматривает признаки политического давления, включая двух кандидатов, самостоятельно снявшихся с выборов после сообщений о давлении на них. Восстановивших регистрацию через суд в подсчет не включали.

Самым частым основанием для отстранения стали дела о демонстрации «экстремистской символики» по статье 20.3 КоАП, которые затронули 27 человек. В 17 случаях претензии касались публикаций об Алексее Навальном и связанных с ним проектах. Еще в семи — ссылок на Facebook и Instagram или логотипов этих соцсетей.

Саратовского кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей за фотографию Навального в Telegram-канале «Николай Бондаренко Live». Политик отрицал причастность к этому ресурсу. В Калининграде кандидат от «Яблока» Антон Гендриксон получил 10 суток ареста за логотипы Facebook и Instagram.

Еще пятерых кандидатов сняли с выборов из-за иностранных ценных бумаг, в том числе представителя «Яблока» Антона Парамонова в Тульской области. В Подмосковье регистрацию кандидата от той же партии Виктора Быстрова отменили из-за ошибок в документах, которые его защита объясняла особенностями программы ЦИК.

Иностранные акции ранее обнаружили в декларации военного корреспондента Евгения Поддубного, вошедшего в федеральную пятерку «Единой России». Он указал бумаги Apple, Intel, Procter & Gamble и Nebius Group, а также паи зарубежных фондов. В пресс-службе партии сообщили «Коммерсанту», что к моменту подачи документов на регистрацию Поддубный якобы предпринял все необходимые действия по отчуждению этих активов и представил подтверждения в ЦИК.

Претензии к отдельным кандидатам сопровождаются отменой регистрации партийных списков. Как ранее писал The Insider, Верховный суд 10 августа отменил регистрацию федерального списка «Яблока», включавшего 269 кандидатов, а 17 августа оставил это решение в силе. К 28 августа партия также лишилась возможности участвовать по спискам в выборах региональных парламентов как минимум в пяти регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Свердловской областях, а также в Карелии.

С препятствиями сталкиваются и кандидаты, продолжающие кампанию. В Костроме выдвинутый «Яблоком» кандидат в Госдуму Андрей Тарасов рассказал, что два рекламных подрядчика отказались размещать его предвыборные баннеры, сославшись на запрет муниципального Центра наружной рекламы и информации. По его словам, отказ объяснили тем, что «все места будут заняты информацией об СВО». При этом, утверждает Тарасов, на улицах города размещается агитация его соперника от «Единой России».