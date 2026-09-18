В Кировской области забыли вписать в бюллетень двух кандидатов. Ошибку обнаружили после старта голосования и перенесли выборы на 2027 год

На выборах депутатов Законодательного собрания Кировской области в бюллетени забыли вписать сразу двоих кандидатов-одномандатников: Эдуарда Пластина от КПРФ и Ивана Пискунова от «Партии пенсионеров». Как сообщили в местной избирательной комиссии, ошибка обнаружилась после старта голосования, поэтому выборы по одномандатному округу № 25 решили перенести на год.

Как заявила председатель избирательной комиссии Кировской области Галина Буркова, произошла «техническая ошибка». Голосование на выборах депутатов местного Заксобрания началось 18 сентября, однако пришедшие на участки граждане не обнаружили в бюллетенях зарегистрированных кандидатов от КПРФ и «Партии пенсионеров» Пластина и Пискунова. Буркова сообщила, что из-за этого было принято решение перенести голосование по округу на 2027 год, когда в регионе состоятся выборы губернатора и городской думы города Киров.

В местном отделении КПРФ произошедшее назвали ЧП. Там заверили, что Пластин «до последнего дня вел активную работу в округе, встречался с жителями, отстаивал их интересы». В КПРФ предположили, что речь может идти о «сознательном саботаже», поскольку о проблеме стало известно только «сейчас, когда люди уже пришли на участки». Сам Пластин заявил:

«Была проведена большая работа с жителями, а в итоге их лишили возможности проголосовать. Это подрыв доверия к выборам».

В областном избиркоме отметили, что голосование в округе № 25 продолжилось по бюллетеням в Госдуму, а также по партийным спискам в местное Заксобрание.