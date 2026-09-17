Перед выборами в Госдуму как минимум в четырех российских регионах ввели ограничения или рекомендации, связанные с зеленкой и другими красящими жидкостями, обнаружил The Insider. В Тюменской области аптеки попросили не продавать их большими партиями, а в ХМАО, Костромской и Челябинской областях красящие жидкости или вещества запретили проносить на избирательные участки.

В Тюмени перед трехдневным голосованием 18–20 сентября аптекам рекомендовали ограничить продажу больших партий зеленки, йода и других красящих антисептиков. Один из фармацевтов рассказал местному изданию 72.RU, что полицейские попросили не продавать от пяти упаковок таких средств в одни руки. Формального запрета или письменного распоряжения сотрудники аптек при этом не получили.

The Insider обнаружил похожие меры еще как минимум в двух регионах. В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа ограничения прямо внесли в официальный план подготовки к выборам. Документ имеется в распоряжении редакции. В нем говорится, что у входов на участки должны разместить перечни запрещенных предметов, отдельно указав красящие жидкости и легковоспламеняющиеся вещества, которые «могут быть использованы в качестве протестной акции». Для вещей избирателей предписано установить дополнительные шкафы.

В Костромской области полиция также объявила, что на избирательные участки нельзя проносить красящие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также колющие и режущие предметы. На всех 448 участках установят металлодетекторы, ежедневно их будут охранять около 700 полицейских, более 100 сотрудников Росгвардии и порядка 80 работников частных охранных предприятий.

Аналогичные ограничения ввели в Челябинской области. Региональная полиция предупредила, что на избирательные участки нельзя проносить оружие, боеприпасы, колющие и режущие предметы, а также отдельно упомянутые в перечне красящие вещества.

Такие меры появились после серии инцидентов на президентских выборах 2024 года. Тогда посетители участков в разных регионах заливали урны зеленкой, чернилами и другими жидкостями и устраивали поджоги. The Insider писал, что подобные случаи произошли в Москве, Воронежской области, Ростове-на-Дону, Карачаево-Черкесии и других регионах. В итоге попытки поджечь или залить жидкостью урны были зафиксированы на 29 участках в 20 регионах.

Одновременно с усилением мер безопасности в дни выборов в нескольких регионах пройдут акции с крупными призами.

В Москве участникам программы «Миллион призов», которые проголосуют электронно или с помощью терминалов на участках, обещают не менее 1000 городских баллов каждому. Один балл равен одному рублю. Кроме того, среди участников разыграют призы номиналом 3 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч и 50 тысяч баллов.

В Красноярском крае с 18 по 20 сентября, одновременно с выборами, пройдет краеведческая «Викторина-2026». Среди 369 подарков три квартиры, шесть автомобилей, 90 смартфонов, 90 умных колонок, 90 смарт-часов и 90 пар беспроводных наушников. Бланки викторины будут раздавать возле избирательных участков. При этом участие непосредственно в голосовании условием для получения приза не является.

Еще больше призов предусмотрено в ХМАО в рамках викторины «Югра — вместе!». Всего организаторы обещают несколько тысяч подарков, среди которых шесть квартир, три автомобиля, 14 квадроциклов, велосипеды, телевизоры, смартфоны и бытовая техника. Для участия нужно ответить минимум на три из пяти вопросов.