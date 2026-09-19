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Явка на выборах в Госдуму превысила 40%. Во второй день голосования зафиксированы вбросы и давление на наблюдателей

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по итогам второго дня голосования составила 40,79%. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК РФ. Как подсчитали «Важные истории», на тысячах участков по стране бюллетени обрабатывались с аномально высокой скоростью. Кроме того, весь день сообщалось о массовом давлении на наблюдателей.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. К концу второго дня голосования явка превысила 40%. По подсчётам «Важных историй», около 4,5 тысяч участков еще в первый день голосования обрабатывали бюллетени с аномально высокой скоростью. В среднем по стране в час на одном участке обрабатывается около 20 бюллетеней, однако в некоторых местах были зафиксированы 230 бюллетеней в час (четыре человека в минуту). Больше всего «скоростных» участков оказалось в Чечне, Северной Осетии, Ленинградской, Воронежской, Смоленской и Ивановской областях, а также в Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе.

Во второй день голосования также сообщалось о массовом давлении на наблюдателей по всей стране. Один из наблюдателей от «Яблока» в Санкт-Петербурге даже потерял сознание в результате применения к нему силы полицейскими. По данным партии «Яблоко», открывшей горячую линию для наблюдателей и избирателей, в течение всего дня поступали сообщения о нападении на кандидатов, задержании и недопуске на участки наблюдателей, вскрытии сейфов с бюллетенями и принуждении граждан к электронному голосованию.

Например, в Москве более чем на 10 участках избирателей отговаривали от бумажных бюллетеней и называли электронное голосование «основным» и «приоритетным» способом. Помимо этого, фиксировались подвозы избирателей на автобусах, а некоторые звонившие на горячую линию жаловались, что обнаружили себя в списках проголосовавших, хотя к тому моменту еще не успели принять участие в выборах.

О нарушениях сообщали и КПРФ. Например, депутат Госдумы от этой партии Сергей Казанков опубликовал видео, на котором сотрудница избирательной комиссии в Марий Эл «воспользовалась моментом» и вбросила две пачки бюллетеней в урну, когда наблюдатели вышли из помещения.

Кроме того, к вечеру 19 сентября так и не стало известно о местонахождении кандидата в Госдуму от партии «Зелёные» Юлии Кузнецовой, пропавшей в Москве вечером 17 сентября. Накануне она опубликовала видео, в котором заявила, что с ней «всё в порядке», однако ее сторонники заявили, что этот ролик девушка, вероятно, записала под давлением. Где она находится и что происходит с ней и ее мужем – неизвестно.

Как сообщал ранее The Insider, в первый день голосования 92% проголосовавших в Москве использовали для этого электронный формат. Также 18 сентября на участки были не допущены более 1300 наблюдателей.

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Публикация:«Явка на выборах в Госдуму превысила 40%. Во второй день голосования зафиксированы вбросы и давление на наблюдателей»

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