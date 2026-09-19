Команда кандидата в Госдуму Кузнецовой усомнилась в добровольности ее слов, что с ней все в порядке. Где девушка — до сих пор неизвестно

Кандидат в Госдуму от партии «Зеленые» Юлия Кузнецова (Харченко), пропавшая 17 сентября в Москве, накануне вечером опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором заявила, что с ней «все в порядке». Однако в команде Кузнецовой, идущей на выборы под лозунгом «За мир», выразили сомнения, что она добровольно записала это видео. Там отметили, что ролик был снят на чужой телефон и опубликован спустя почти час после записи.

Юлия Кузнецова перестала выходить на связь вечером 17 сентября. Утром 18 сентября проект «Слово защите» сообщил со ссылкой на маму кандидата, что девушка «уехала на три дня без телефона». Вечером 18 сентября Кузнецова опубликовала «кружок» в своем Telegram-канале, в котором заявила:

«Вчера произошел довольно тяжелый разговор, после которого мужу пришлось оказать мне психологическую и медицинскую помощь. Сейчас я в порядке и скоро вернусь домой. Большое спасибо, что вы все за меня переживали».

Однако 19 сентября команда Кузнецовой опубликовала пост, в котором подчеркнула:

«Юля все еще не дома и с ней нет связи! Вчера все мы видели кружок Юли. И мы только сильнее убеждены, что она не в безопасности и сделала это под давлением».

Соратники Кузнецовой пояснили, что к такому выводу они пришли по трем причинам. Во-первых, судя по метаданным, видео было записано в 20:02, а опубликовано лишь в 20:58. «Что с ним происходило 58 минут?» — задаются вопросом в команде кандидата.

Во-вторых, видео было снято на другое устройство. Все «кружки» в канале Кузнецовой сняты с разрешением 400х400 и частотой кадров 30 в секунду. Опубликованный же ролик имеет разрешение 384х384 и частоту 10 кадров в секунду. В команде отметили:

«Также если вы попробуете его скачать, то заметите: любой кружок из канала — с белой обводкой, а этот — с черной и логотипом Telegram. Так просто невозможно сделать на iPhone, для этого нужен смартфон на Android».

В-третьих, телефоны Кузнецовой и ее супруга на 14:00 мск 19 сентября были по-прежнему не в сети. Сторонники кандидата уточнили:

«Телефон мужа сегодня появлялся в сети в 6:00 ночи и сразу был выключен. Вчера был включен несколько часов, но даже спустя сотни звонков — нет ответа. Все же, когда едут на инфодетокс в санаторий, встают в 6 утра и включают телефоны? Да? Резюмируя: видео точно снято на другое устройство, а само видео ещё и час кто-то редактировал и согласовывал. Все ещё хочется верить, что после трех месяцев кампании, сотен тысяч вложенных рублей Юля просто взяла и исчезла? Ничего и никому не сказала? Уехала отдыхать без связи перед выборами? Да ещё и по пути купила новый смартфон на Android, видимо?»

Кузнецова баллотируется от партии «Зеленые» по Бабушкинскому одномандатному округу № 195 в Москве. Ранее она работала в штабе Бориса Надеждина. ФБК и команда Максима Каца ранее включили ее в список рекомендованных для голосования кандидатов.

В Telegram-канале партии «Зеленые» Юлии Кузнецовой за последние дни был посвящен всего один пост. Вечером 18 сентября там заявили, что «личная жизнь каждого человека — неприкосновенна», поэтому в партии «воздерживались от комментариев о местонахождении Юлии Кузнецовой до момента, пока она сама этого не сделала». «Зеленые» подчеркнули, что «любой человек имеет право на цифровую гигиену и отдых от мобильного телефона, тем более в эмоционально сложный период избирательной кампании», и добавили:

«Желаем Юлии как можно скорее восстановиться. Кстати, цифровой „детокс” — полезная практика и эмоциональная разгрузка от нескончаемого информационного потока и психологического давления для всех».

На подозрительные особенности опубликованного Кузнецовой видео в партии внимания не обратили.