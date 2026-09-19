«Ростелеком» сообщил о диверсии на линиях связи в ряде регионов во время выборов. Трансляция на нескольких участках временно прервалась

По версии «Ростелекома», первый разрыв произошел около 15:00 по местному времени из-за спиливания опоры, второй — около 17:00, после чего качество доступа в интернет кратковременно снизилось в Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае, частично в Хабаровском крае и на Чукотке. Компания утверждает, что связь удалось восстановить примерно за час благодаря резервным каналам. Минцифры также назвало повреждение линии умышленным и сообщило, что голосование продолжилось штатно.

При этом сообщения местных жителей описывают сбой шире, чем «Ростелеком». Sakh.online пишет, что около 18:00 жители Сахалина и Курил жаловались не только на домашний интернет, но и на мобильную связь. Сообщения о проблемах поступали от пользователей Т2, МТС, Yota, «Билайна» и «МегаФона», а некоторые абоненты сообщали и о невозможности совершать звонки. Сам «Ростелеком» в своем сообщении говорил только о снижении качества доступа в интернет.

Сам по себе обрыв оптоволоконной магистрали теоретически может затронуть и мобильную сеть. Базовые станции соединяются с ядром сети через транспортную инфраструктуру — так называемый backhaul, который может быть построен в том числе на оптоволокне. Ассоциация мобильных операторов GSMA называет оптоволокно одним из основных способов подключения базовых станций к остальной сети.

Более того, The Insider обнаружил, что один из названных «Ростелекомом» участков уже становился причиной масштабного сбоя. В апреле 2017 года магистральный кабель на том же участке Селихино — Ягодный повредили, после чего часть пользователей на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области осталась без интернета. Тогда перебои затронули в том числе мобильный интернет. Позднее «Ростелеком» сообщил, что кабель повредила сторонняя организация при несогласованных земляных работах. При этом обычная телефонная связь, по данным компании, продолжала работать.

Однако в нынешней ситуации «Ростелеком» утверждает, что практически одновременно были умышленно повреждены две линии в разных регионах. Кто мог это сделать и на основании каких данных компания связала повреждения именно с попыткой сорвать выборы, публично пока не сообщалось.