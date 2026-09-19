«Ростелеком» сообщил о диверсии на линиях связи в ряде регионов во время выборов. Трансляция на нескольких участках временно прервалась

«Ростелеком» сообщил о двух повреждениях магистральных линий связи на Дальнем Востоке во второй день выборов в Госдуму и назвал произошедшее «организованной диверсией» с целью сорвать голосование. По данным компании, на Сахалине неизвестные спилили опору линии Холмск — Томари, а примерно через два часа в Хабаровском крае кабель между Селихино и Ягодным оказался перерублен в нескольких местах. Независимого подтверждения пока нет.
Избирательная комиссия Сахалинской области подтвердила сам факт повреждения магистрального кабеля Томари — Холмск. Как утверждается, из-за аварии временно пропала онлайн-трансляция с трех избирательных участков Холмского района. Запись с камер продолжалась на локальных носителях, спустя время трансляцию восстановили.
«Ростелеком» сообщил об обрыве линий, назвав произошедшее диверсией для срыва выборов
По версии «Ростелекома», первый разрыв произошел около 15:00 по местному времени из-за спиливания опоры, второй — около 17:00, после чего качество доступа в интернет кратковременно снизилось в Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае, частично в Хабаровском крае и на Чукотке. Компания утверждает, что связь удалось восстановить примерно за час благодаря резервным каналам. Минцифры также назвало повреждение линии умышленным и сообщило, что голосование продолжилось штатно.
При этом сообщения местных жителей описывают сбой шире, чем «Ростелеком». Sakh.online пишет, что около 18:00 жители Сахалина и Курил жаловались не только на домашний интернет, но и на мобильную связь. Сообщения о проблемах поступали от пользователей Т2, МТС, Yota, «Билайна» и «МегаФона», а некоторые абоненты сообщали и о невозможности совершать звонки. Сам «Ростелеком» в своем сообщении говорил только о снижении качества доступа в интернет.
Сам по себе обрыв оптоволоконной магистрали теоретически может затронуть и мобильную сеть. Базовые станции соединяются с ядром сети через транспортную инфраструктуру — так называемый backhaul, который может быть построен в том числе на оптоволокне. Ассоциация мобильных операторов GSMA называет оптоволокно одним из основных способов подключения базовых станций к остальной сети.
Более того, The Insider обнаружил, что один из названных «Ростелекомом» участков уже становился причиной масштабного сбоя. В апреле 2017 года магистральный кабель на том же участке Селихино — Ягодный повредили, после чего часть пользователей на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области осталась без интернета. Тогда перебои затронули в том числе мобильный интернет. Позднее «Ростелеком» сообщил, что кабель повредила сторонняя организация при несогласованных земляных работах. При этом обычная телефонная связь, по данным компании, продолжала работать.
Однако в нынешней ситуации «Ростелеком» утверждает, что практически одновременно были умышленно повреждены две линии в разных регионах. Кто мог это сделать и на основании каких данных компания связала повреждения именно с попыткой сорвать выборы, публично пока не сообщалось.
Местные информационные ресурсы обновлялись во время, как утверждается, обрыва линий
При этом данные мониторинга региональных новостных лент с помощью сервиса IONAFlow не указывают на полное отключение интернета во всех названных «Ростелекомом» регионах. The Insider обнаружил, что в заявленный период сбоя местные ресурсы в Хабаровском крае, Магаданской области и на Камчатке продолжали публиковать сообщения. На Сахалине, напротив, в региональной ленте образовался перерыв примерно с 18:18 до 19:06 по местному времени. Он практически совпадает с сообщениями жителей об отсутствии связи с 18:00 до 19:00.
Наличие публикаций не означает, что перебоев не было: сообщения могли быть запланированы заранее, отправлены через резервные каналы или опубликованы сотрудниками, находившимися вне зоны сбоя. Однако оно не подтверждает сообщения о полном отключении связи сразу во всех затронутых регионах.
Сначала «атак практически не было», затем — «очень мощная» атака
В тот же день ЦИК сообщил еще об одной предполагаемой попытке вмешательства в выборы. В материале, опубликованном «Интерфаксом» в 11:09 по московкому времени, передаются слова главы комиссии Эллы Памфиловой о том, что за предыдущие сутки «никаких особых атак не было» и кибератак «практически не было».
Всего через 37 минут «Интерфакс» передал новое сообщение Памфиловой. Она сказала, что ЦИК только что получил «уточненную информацию», согласно которой московская система электронного голосования «всю ночь буквально непрерывно» подвергалась «очень мощной» атаке, которая продолжалась и днем. По ее словам, система при этом работала штатно и жалоб на ДЭГ не поступало.
Первое и второе заявления были сделаны на основании разных, по словам Памфиловой, объемов информации. При этом технические характеристики предполагаемой атаки, ее тип, объем трафика, источники и конкретные атакованные компоненты ЦИК публично пока не приводил.