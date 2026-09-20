Явка на российских выборах в «ДНР» превысила 81%, в «ЛНР» составила 79%. Выше только в Чечне

Явка на выборах в российскую Госдуму на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оказалась одной из самых высоких среди подконтрольных России регионов. В «ДНР» к моменту закрытия участков проголосовали более 81% избирателей, сообщил глава местного избиркома Владимир Высоцкий. В «ЛНР» итоговая явка с учетом досрочного голосования составила 79,33%, заявила глава избиркома Марианна Сумская. Их слова цитируют российские государственные СМИ.

Выше явка к этому времени была только в Чечне. По словам главы республики Рамзана Кадырова, к 18:00 20 сентября там проголосовали 93,98% внесенных в списки избирателей. Таким образом, «ДНР» занимает второе место по явке среди подконтрольных России регионов.

В «ДНР» участки 20 сентября закрылись уже в 14:00. Высоцкий уточнил, что показатель выше 81% пока предварительный. Досрочное голосование там началось еще 30 августа, а к началу основного трехдневного голосования явка уже превышала 70%.

В целом явка на нынешних выборах, по данным ЦИК на 18:04, составила 54,96%.

Associated Press описывало в репортаже нынешнее голосование на оккупированной части Донецкой области: люди голосовали в присутствии вооруженных российских военнослужащих. Россия проводит выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины впервые после объявленной Москвой в 2022 году аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На оккупированных территориях голосование проходит на фоне значительно более высокого уровня политических преследований, чем в самой России. По подсчетам проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», во второй половине 2025 года число новых политически мотивированных уголовных дел на душу населения в «ДНР», «ЛНР» и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей было в 8,2 раза выше среднероссийского уровня. В первой половине 2026 года разрыв сократился, но все еще превышал шестикратный.



Электоральный аналитик Андрей Бузин в комментарии The Insider заявил, что при военном положении невозможно выполнить требования, необходимые для свободных выборов:

«Есть несколько факторов, вследствие которых выборы при военном положении довольно бессмысленны. Они не позволяют выполнить те требования к свободным выборам, которые прописаны в российских законах о выборах и международных документах, например, Кишиневской конвенции 2002 года. В первую очередь, не обеспечено равноправие кандидатов и их возможности агитации. Во вторую очередь, трудно обеспечить свободное волеизъявление. В третью очередь, невозможно обеспечить общественный контроль, то есть наблюдение. Все это приводит к тому, что нарушаются установленные законом процедуры голосования и подсчета голосов. Распространено голосование вне помещения для голосования, в том числе досрочное. Наверняка неточны списки избирателей. Ну и голосование военных имеет место. Все это приводит к фальсификации явки».

Военное положение на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей действует с 19 октября 2022 года: его своим указом ввел Владимир Путин.