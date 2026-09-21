«Яблоко» прошло в Новгородскую областную думу. Новгородская область — единственный регион, в котором партию допустили до участия в выборах

В Новгородскую областную думу по результатам выборов, прошедших 18–20 сентября, проходят семь партий, включая «Яблоко». Согласно данным регионального ЦИК, опубликованным утром 21 сентября, после обработки 96,86% протоколов партия набирает 6,2%. Новгородская область — единственный регион, в котором «Яблоко» допустили до выборов.

В облдуму также проходят:

«Единая Россия» — 38,37%;

КПРФ — 14,54%;

ЛДПР — 12,01%;

«Новые люди» — 9,87%;

«Справедливая Россия» — 7,7%;

«Партия пенсионеров» — 5,55%.

«Коммунисты России» (3,3%) не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

В Новгородскую областную думу избирается 32 депутата: 20 по одномандатным избирательным округам и 12 — пропорционально голосам, поданным за региональные партийные списки кандидатов.

Партия «Яблоко» выдвигалась на выборах еще в семь региональных парламентах, однако безуспешно: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области списки партии не зарегистрировали, в Карелии, Калининградской, Свердловской, Томской и Псковской областях сняли по искам других партий.

Кроме того, «Яблоко» не допустили до выборов в Госдуму, которые также проходили 18–20 сентября. Партию сняли с выборов по иску «Родины» 10 августа. «Яблоко» было единственной зарегистрированной партией с антивоенной программой. Свою кампанию она вела под лозунгом «За мир и свободу». В основе решения суда — претензии к нарушению авторских прав, рекламе в заблокированных соцсетях и переводам из-за границы.