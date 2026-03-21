Суд арестовал имущество экс-члена совета директоров Альфа-Банка Галицкого на 8 млрд рублей

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество бизнесмена Александра Галицкого на сумму около 8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, арест наложен на недвижимость предпринимателя в Москве и Подмосковье, а также на его банковские счета. Часть этого имущества ранее фигурировала в судебном споре о разделе активов после развода с бывшей супругой Галицкого Алией, погибшей в ИВС. В базе Федеральной службы судебных приставов также есть отметка об открытии исполнительного производства на основании решения Тверского суда.

Ранее Генпрокуратура потребовала обратить активы Галицкого в доход государства. Ведомство считает его участником «экстремистского объединения» и утверждает, что принадлежащие ему активы — в том числе средства на счетах на сумму свыше 7 млрд рублей и недвижимость — используются для деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности. По версии прокуратуры, речь идет, в частности, о поддержке украинских компаний, связанных с оборонной сферой. Сам Галицкий эти обвинения отрицал.

Дело против бизнесмена разворачивается на фоне конфликта с его бывшей супругой Алией Галицкой, с которой он развелся в 2025 году. В феврале 2026 года ее арестовали по делу о вымогательстве — следствие утверждало, что она требовала у бывшего мужа $150 млн за нераспространение компрометирующей информации. На следующий день после ареста Галицкая погибла в ИВС в Истре — по официальной версии, она покончила с собой.

Позднее Московский областной суд признал арест Галицкой незаконным, указав на отсутствие надлежащей мотивировки. Прокуратура также заявила об отсутствии в деле признаков вымогательства, и уголовное преследование было прекращено. Судья Истринского суда Федор Григорьев, санкционировавший арест, подал в отставку и заявил, что принял решение под давлением руководства.

После этого Генпрокуратура подала иск о признании объединения Галицкого и его венчурного фонда Almaz Capital «экстремистским». По версии ведомства, фонд инвестировал около $50 млн в украинские компании, производящие вооружение и беспилотники. Сам бизнесмен заявлял, что фонд вкладывался исключительно в гражданские проекты, а инвестиции в военный сектор запрещены его уставом. Он также добавил, что не скрывается и находится в России.

18 марта стало известно, что российские власти возобновили уголовное преследование другого бывшего члена совета директоров Альфа-Банка — бизнесмена Сергея Мацоцкого. Ранее его дело о даче взяток было закрыто «за непричастностью», однако это решение отменили, расследование возобновили, а самого Мацоцкого повторно заочно арестовали и объявили в международный розыск. Следствие считает, что он мог передавать взятки руководству структуры ФНС за покровительство бизнесу, защита эти обвинения оспаривает.

