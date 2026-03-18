Следствие возобновило дело против экс-члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Мацоцкого, ранее закрытое «за непричастностью»

Следствие вновь расследует уголовное дело о даче взяток в отношении миллиардера и IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого, который ранее входил в советы директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Бизнесмен повторно заочно арестован и якобы находится в международном розыске.

По данным материалов дела, уголовное преследование Мацоцкого было прекращено 1 августа 2025 года — следствие тогда пришло к выводу о его непричастности к преступлению. Однако уже 8 сентября это решение отменил первый заместитель председателя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев. После этого расследование возобновили, а 18 сентября бизнесмену заочно вновь предъявили обвинение.

Мацоцкому вменяют два эпизода дачи взятки в особо крупном размере. По данным «Интерфакса», речь идет о взятках руководству ФКУ «Налог-сервис» — структуре, подведомственной Федеральной налоговой службе. Следствие считает, что деньги могли передаваться главе организации Роману Филимошину и его заместителю Дмитрию Шалаеву за покровительство коммерческой деятельности компании «Рубитех», связанной с Мацоцким. По версии правоохранительных органов, речь идет о суммах в миллионы рублей.

Как следует из апелляционного постановления Московского городского суда, которое изучил The Insider, Мацоцкий вылетел из России 24 апреля 2025 года и с тех пор не возвращался. Суд указывает, что он находится в международном розыске и скрывается от следствия, что стало одним из оснований для его заочного ареста.

При этом защита Мацоцкого настаивала, что он не уклонялся от следствия: адвокаты утверждали, что бизнесмена могли не уведомить должным образом о вызове к следователю, а на момент отъезда он не имел процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, они указывали на отсутствие в материалах дела показаний, подтверждающих передачу взятки, и называли формулировку обвинения неконкретной.

Суд апелляционной инстанции, однако, счел подозрения в отношении Мацоцкого обоснованными и указал, что в материалах дела имеются достаточные данные, включая показания свидетеля. В итоге заочный арест был признан законным, а жалобы защиты — отклонены.

В постановлении также отмечается, что последующее прекращение уголовного дела в августе 2025 года не делает решение о заочном аресте незаконным на момент его вынесения.

Дело против Мацоцкого было возбуждено весной 2025 года после его отъезда за границу. В июле Басманный суд Москвы уже заочно арестовывал его, а сам бизнесмен был объявлен в розыск. Позднее, после прекращения дела, арест и розыск отменили.



Сергей Мацоцкий — один из крупнейших предпринимателей в российской IT-отрасли, основатель компании IBS. В разные годы он входил в советы директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома», а после выхода из IBS создал инвестиционную компанию «ГС-Инвест».

