10 заместителей губернатора Краснодарского края Кондратьева стали фигурантами уголовных дел. Семеро — с мая 2024 года

2 октября суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора края и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова к 14 годам колонии по делу о хищении имущества для российских военных, участвующих в войне против Украины. С того момента, как в 2015 году регион возглавил Вениамин Кондратьев, не менее десяти действующих и бывших заместителей губернатора становились фигурантами уголовных дел, подсчитал The Insider. Семеро из них были задержаны в период с мая 2024 года.

Помимо Александра Власова, уголовные дела возбуждались еще против девяти действующих или бывших заместителей Кондратьева:

Юрий Гриценко. В феврале 2017 года занимавший пост вице-губернатора по строительству Гриценко стал фигурантом дела о превышении полномочий, а в мае его задержали и отправили в отставку. Следствие связывало дело с 200 млн рублей, выделенными на строительство перинатального центра в Сочи, позднее Гриценко также обвинили в мошенничестве с землей. В 2022 году суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей.

В феврале 2017 года занимавший пост вице-губернатора по строительству Гриценко стал фигурантом дела о превышении полномочий, а в мае его задержали и отправили в отставку. Следствие связывало дело с 200 млн рублей, выделенными на строительство перинатального центра в Сочи, позднее Гриценко также обвинили в мошенничестве с землей. В 2022 году суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей. Сергей Пуликовский. В декабре 2020 года против бывшего вице-губернатора возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, во время работы в краевой администрации Пуликовский через доверенное лицо участвовал в управлении строительной компанией и получал от ее деятельности доход, он и его родственники также якобы получили нежилое помещение стоимостью более 12,8 млн рублей. Публичных сообщений о приговоре по этому делу The Insider не обнаружил. Сергей Пуликовский является сыном бывшего полномочного представителя президента в ДФО и экс-главы Ростехнадзора Константина Пуликовского.

В декабре 2020 года против бывшего вице-губернатора возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, во время работы в краевой администрации Пуликовский через доверенное лицо участвовал в управлении строительной компанией и получал от ее деятельности доход, он и его родственники также якобы получили нежилое помещение стоимостью более 12,8 млн рублей. Публичных сообщений о приговоре по этому делу The Insider не обнаружил. Сергей Пуликовский является сыном бывшего полномочного представителя президента в ДФО и экс-главы Ростехнадзора Константина Пуликовского. Андрей Алексеенко. В декабре 2021 года, когда бывший первый вице-губернатор Алексеенко уже возглавлял Краснодар, его задержали по делу о получении особо крупной взятки. Следствие утверждало, что в 2018 году на посту первого замгубернатора он получил от застройщика ружье стоимостью около 1,6 млн рублей за содействие при выдаче заключения на жилой дом. В августе 2022 года Алексеенко назначили председателем оккупационного правительства Харьковской области. Об итоге уголовного дела против него публично неизвестно.

В декабре 2021 года, когда бывший первый вице-губернатор Алексеенко уже возглавлял Краснодар, его задержали по делу о получении особо крупной взятки. Следствие утверждало, что в 2018 году на посту первого замгубернатора он получил от застройщика ружье стоимостью около 1,6 млн рублей за содействие при выдаче заключения на жилой дом. В августе 2022 года Алексеенко назначили председателем оккупационного правительства Харьковской области. Об итоге уголовного дела против него публично неизвестно. Сергей Власов. В мае 2024 года действующего вице-губернатора, курировавшего строительство, задержали при получении $3 млн. В декабре 2025 года суд признал его виновным в получении особо крупной взятки и приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 млн рублей. После приговора Власов подписал контракт с Минобороны и отправился на войну против Украины. В мае 2026 года сообщалось о его гибели, при этом официально он числился пропавшим без вести.

В мае 2024 года действующего вице-губернатора, курировавшего строительство, задержали при получении $3 млн. В декабре 2025 года суд признал его виновным в получении особо крупной взятки и приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 млн рублей. После приговора Власов подписал контракт с Минобороны и отправился на войну против Украины. В мае 2026 года сообщалось о его гибели, при этом официально он числился пропавшим без вести. Алексей Копайгородский. Бывшего вице-губернатора и экс-мэра Сочи задержали в сентябре 2024 года, спустя несколько месяцев после его отставки и отправки на войну против Украины. Первоначально его обвиняли в растрате, позднее дело расширилось: следствие также вменило ему получение взяток и легализацию имущества. Прокуратура запросила для него 21 год лишения свободы, приговор должны вынести 5 октября.

Бывшего вице-губернатора и экс-мэра Сочи задержали в сентябре 2024 года, спустя несколько месяцев после его отставки и отправки на войну против Украины. Первоначально его обвиняли в растрате, позднее дело расширилось: следствие также вменило ему получение взяток и легализацию имущества. Прокуратура запросила для него 21 год лишения свободы, приговор должны вынести 5 октября. Александр Нестеренко. Бывшего вице-губернатора по строительству задержали в мае 2025 года — на следующий день после его увольнения Кондратьевым. Его обвинили в превышении полномочий при ремонте школ в оккупированной части Херсонской области. В августе 2026 года суд приговорил Нестеренко к 9 годам колонии общего режима и постановил взыскать с него 146,7 млн рублей.

Бывшего вице-губернатора по строительству задержали в мае 2025 года — на следующий день после его увольнения Кондратьевым. Его обвинили в превышении полномочий при ремонте школ в оккупированной части Херсонской области. В августе 2026 года суд приговорил Нестеренко к 9 годам колонии общего режима и постановил взыскать с него 146,7 млн рублей. Анатолий Вороновский. Бывший вице-губернатор, позднее ставший депутатом Госдумы от «Единой России», в декабре 2025 года был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, еще во время работы в краевой администрации он получил имущество и услуги стоимостью около 25 млн рублей за покровительство компаниям в дорожной сфере. Приговора по уголовному делу пока нет.

Бывший вице-губернатор, позднее ставший депутатом Госдумы от «Единой России», в декабре 2025 года был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, еще во время работы в краевой администрации он получил имущество и услуги стоимостью около 25 млн рублей за покровительство компаниям в дорожной сфере. Приговора по уголовному делу пока нет. Анна Минькова. Бывшую вице-губернатора, которая с 2015-го по октябрь 2025 года курировала социальную сферу, задержали в январе 2026 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В мае суд приговорил ее к 5,5 года лишения свободы условно за мошенничество и легализацию преступно приобретенного имущества. Ранее у нее и членов ее семьи изъяли активы стоимостью более 338 млн рублей.

Бывшую вице-губернатора, которая с 2015-го по октябрь 2025 года курировала социальную сферу, задержали в январе 2026 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В мае суд приговорил ее к 5,5 года лишения свободы условно за мошенничество и легализацию преступно приобретенного имущества. Ранее у нее и членов ее семьи изъяли активы стоимостью более 338 млн рублей. Андрей Коробка. В апреле 2026 года вице-губернатора, курировавшего агропромышленный комплекс, арестовали по уголовному делу о мошенничестве. Одновременно Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства связанные с Коробкой активы стоимостью в миллиарды рублей, а суд лишил его должности в связи с утратой доверия. Приговора по уголовному делу пока нет.

Уголовные дела против заместителей Кондратьева происходят на фоне серии крупных антикоррупционных разбирательств в Краснодарском крае. В апреле 2026 года суд обратил в доход государства имущество семьи Александра Чернова, который 25 лет возглавлял Краснодарский краевой суд, примерно на 900 млн рублей. Еще в августе 2025 года по другому иску Генпрокуратуры у Чернова и связанных с ним лиц изъяли имущество и денежные средства стоимостью более 13 млрд рублей. По версии Генпрокуратуры, занимая судейскую должность, Чернов тайно занимался бизнесом и оформлял активы на родственников и доверенных лиц.

В 2025 году суды региона по искам Генпрокуратуры обратили в доход государства имущество более чем на 76 млрд рублей, сообщала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.