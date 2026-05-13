Бывшая замгубернатора Краснодарского края Минькова получила условный срок в обмен на показания против других чиновников

Суд в Краснодаре приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии условно бывшую вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову, признанную виновной в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Как передает ТАСС, приговор также предусматривает штраф в 700 тысяч рублей и запрет занимать должности на государственной службе сроком на три года.

«Условный приговор Миньковой является следствием признания вины и дачи подробных показаний обо всех известных осужденной коррупционных правонарушениях, совершенных руководителями региональных и муниципальных органов власти, которые планомерно и целенаправленно документируются правоохранительными органами», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Чиновница была задержана ФСБ в январе 2026 года. По версии следствия, в 2022 году Минькова, которая в то время была вице-губернатором и курировала вопросы здравоохранения, помогла сестре краснодарского застройщика получить должность директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. Впоследствии Минькова получила квартиру в ЖК «Арбат», который строил упомянутый застройщик. Следствие пришло к выводу, что за жилье чиновница не платила.

В Генпрокуратуре заявили, что в период работы на госдолжности Минькова приобрела имущество, стоимость которого значительно превышала задекларированные доходы. Активы оформлялись на родственников, чтобы скрыть их происхождение. По иску Генпрокуратуры у Миньковой изъяли недвижимость и другие активы на общую сумму в 338 млн рублей.

В рамках антикоррупционных расследований против высокопоставленных чиновников Краснодарского края в 2024–2026 годах были задержаны министр здравоохранения региона Евгений Филиппов и министр транспорта края Алексея Переверзев, вице-мэр Сочи Евгений Горобец и руководители нескольких городских департаментов, а также бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. У Филиппова нашли имущества на 1 млрд рублей, у Копайгородского — на 1,5 млрд рублей.