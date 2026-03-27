ФСБ задержала вице-мэра Сочи и двух руководителей городских департаментов по подозрению в коррупции

ФСБ задержала заместителя главы администрации Сочи Евгения Горобца, а также руководителей муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова и правового управления Романа Рябцева, передает ТАСС. В чем именно их заподозрили, госагентство не сообщает. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о коррупции. Подробности не приводятся.

Горобец, Ачмизов и Рябцев не первые высокопоставленные чиновники Краснодарского края, ставшие фигурантами уголовных дел за последнее время. В марте по делу о мошенничестве задержали регионального министра здравоохранения Евгения Филиппова. Как писал ТАСС, у него и его близких нашли 57 объектов недвижимости более чем на 1 млрд рублей.

Несколькими неделями ранее по той же статье арестовали министра транспорта Алексея Переверзева и вице-губернатора края Анну Минькову. Осенью 2024 года также отправили под арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по подозрению в хищении. В начале 2025-го у него, его супруги и еще нескольких лиц конфисковали имущество более чем на 1,5 млрд рублей.