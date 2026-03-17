ФСБ задержала министра здравоохранения Краснодарского края по делу о мошенничестве. У его семьи нашли недвижимость на 1 млрд рублей

ФСБ задержала министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, сообщает ТАСС. Его подозревают в мошенничестве.

«Задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что повлекло за собой незаконное обогащение его и аффилированных лиц, включая членов семьи», — сообщили в правоохранительных органах региона. По версии следствия, связанные с Филипповым лица владеют недвижимостью на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Всего, как утверждается, в собственности Филиппова и его близких родственников находятся 57 объектов недвижимости: 21 квартира, 11 нежилых помещений, 9 земельных участков, 7 апартаментов и другие объекты в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край).

Филиппов руководил минздравом края с июля 2013 года. Telegram-канал Mash пишет, что, по предварительным данным, обыски у Филиппова связаны с делом бывшей вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, которая с апреля 2015 по октябрь 2025 года курировала социальную политику в регионе. Минькову задержали в январе по делу о мошенничестве.