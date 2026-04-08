Суд изъял у экс-вице-губернатора Кубани Анны Миньковой имущество на 338 млн рублей

Прикубанский районный суд Краснодара по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и членов ее семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Речь идет об активах общей рыночной стоимостью свше 338 млн рублей.

Как заявили в Генпрокуратуре, в период работы на госдолжности Минькова приобрела имущество, стоимость которого значительно превышала законные доходы ее семьи. Активы оформлялись на родственников, чтобы скрыть их происхождение и избежать декларирования. В итоге суд признал имущество «продуктом коррупционного поведения» и постановил изъять его в полном объеме.

Всего речь идет о 21 объекте движимого и недвижимого имущества — в том числе земельных участках, домах, квартирах, нежилых помещениях и автомобилях. Часть активов к моменту разбирательства уже была продана, поэтому суд дополнительно взыскал с ответчиков более 90 млн рублей в качестве компенсации их стоимости. Решение обращено к немедленному исполнению.

Минькова занимала пост вице-губернатора Краснодарского края с 2015 по октябрь 2025 года, курируя социальную сферу. В январе 2026 года ее задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным надзорных органов, совокупный официальный доход Миньковой и ее семьи за годы госслужбы составлял около 71 млн рублей, что в несколько раз меньше стоимости приобретенных активов. В числе имущества, фигурировавшего в иске, — несколько домов, квартиры и коммерческая недвижимость общей площадью более 7000 м², а также автомобили, включая Toyota, Hyundai и Jaguar.

Минькова стала фигуранткой уголовного дела в январе 2026 года — ее задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она могла быть причастна к незаконному получению недвижимости от застройщика в рамках решений, связанных со сферой здравоохранения региона.

Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Миньковой запретили пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела.

Дело Миньковой стало частью серии антикоррупционных расследований против высокопоставленных чиновников Краснодарского края. В марте 2026 года ФСБ задержала министра здравоохранения региона Евгения Филиппова по делу о мошенничестве — по данным следствия, у него и его родственников обнаружили 57 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, в конце марта были задержаны вице-мэр Сочи Евгений Горобец и несколько руководителей городских департаментов. Ранее по обвинениям в мошенничестве арестовали министра транспорта края Алексея Переверзева. Еще в 2024 году под стражу отправили бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, у которого впоследствии конфисковали имущество более чем на 1,5 млрд рублей.