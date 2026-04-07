Из дела о конфискации 10 млрд рублей у кубанского вице-губернатора Коробки исчезли два депутата

Ленинский районный суд Краснодара лишил должности заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробку и конфисковал имущество чиновника, его родственников и пятнадцати деловых партнеров.

Ранее пресс-служба суда указывала на коррупционные отношения Коробки с двумя бывшими депутатами ЗАКСа Краснодарского края. Фурса и Сидюков не стали ответчиками по делу, но возможные претензии к ним могут привести к ещё более масштабной конфискации собственности в Краснодарском крае. О вероятных претензиях силовиков к руководителю Коробки — губернатору Вениамину Кондратьеву — ранее писал «Коммерсантъ».

Как бесплатно арендовать 12,5 тысячи га

7 апреля Ленинский районный суд Краснодара рассматривал исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки и связанным с ним лицам.

По версии Генпрокуратуры, чиновник использовал для коммерческой деятельности государственную и муниципальную собственность предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), принадлежащих его номиналам.

Так, по до данным надзорного органа, Андрей Коробка позволил связанным с ним компаниям безвозмездно использовать земли ГУП КК «Кубанские продукты» и ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр». В итоге расходы на содержание земельного фонда площадью 15 тысяч га нес краевой минсельхоз, а прибыль получали деловые партнеры Коробки. Кроме бесплатной аренды чиновник лоббировал субсидии для деловых партнеров, которые только с 2021 по 2025 год получили 80 млн рублей господдержки из регионального бюджета.

Еще одним крупным эпизодом обвинения стало предоставление без торгов в долгосрочную аренду 5,8 тысячи га региональных и муниципальных земель. Их арендаторами стали агрофирма «Кубань», принадлежащая брату чиновника Григорию Коробке, а также фирмы «Кубаньагротех», «Зевс» и несколько крестьянско-фермерских хозяйств.

Суд счел доказанными факты нарушения антикоррупционного законодательства. Андрей Коробка был снят с поста заместителя губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия. Также суд досрочно прекратил полномочия брата чиновника — депутата Совета Первореченского сельского поселения Динского района Григория Коробки — и двух депутатов Динского района: Юрия Ильченко и Ярослава Пелихова.

Также суд обратил в доход Российской Федерации активы ответчиков общей стоимостью свыше 10 млрд рублей, в число которых вошли:

135 земельных участков общей площадью 1,8 тысячи га;

114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тысяч м²;

100% доли в 12 коммерческих организациях;

права аренды на 12,5 тысячи га плодородных земель.

Ответчиками по иску прокуратуры стали двадцать физических и три юридических лица. Кроме Андрея Коробки и его брата, в число ответчиков вошли трое родственников чиновника и еще пятнадцать физических лиц. Суд обратил в доход государства все денежные средства ответчиков, включая наличные и банковские счета, доли в уставных капиталах, акции и ценные бумаги. Ранее в ходе обыска в поместье вице-губернатора изъяли около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей.

Продолжатся ли конфискации в Краснодарском крае

В актуальной карточке дела на сайте Ленинского суда Краснодара отсутствуют двое лиц, о претензиях к которым говорили в суде. В ранее опубликованном пресс-релизе объединенной пресс-службы судов Краснодарского края указано:

«Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами Законодательного Собрания края Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов». Цитируя собственные источники в суде, «Коммерсантъ» писал, что «за счет покровительства чиновника Коробки господа Фурса и Сидюков существенно увеличили капитализацию своего бизнеса в сфере девелопмента и сельскохозяйственного производства».

Бывший депутат законодательного собрания Краснодарского края от «Единой России» Алексей Сидюков является одним из крупнейших бизнесменов региона. Через ООО «Сидэко» Сидюков владеет несколькими десятками компаний с общей капитализацией свыше 20 млрд рублей. Наиболее значимыми из них являются агрофирмы «Калининская» и «Марьянская», активы которых оцениваются в 3,57 млрд и 3,21 млрд рублей соответственно, зерновой трейдер ООО «Краснодарзернопродукт» с активами на 7,74 млрд рублей, а также стивидорная компания «Ейск-Порт-Виста», которая занимается перевалкой грузов в порту города Ейска: ее активы оцениваются в 1,8 млрд рублей.

Более половины из двадцати компаний, доли в которых были обращены в пользу государства, находятся в Динском районе Кубани, откуда родом Андрей Коробка. «Коммерсантъ» обращал внимание, что именно в этом районе Кубани проживает семья губернатора края Вениамина Кондратьева. Издание со ссылкой на местных жителей пишет, что поместье Коробки на берегу реки Кочеты использовал и сам губернатор. Опрошенные изданием правоохранители указывают, что противоправная деятельность замгубернатора стала возможной благодаря высокопоставленным покровителям и что антикоррупционная кампания может выявить новые коррупционные нарушения.