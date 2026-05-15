Суд в Москве приговорил девятерых руководителей предприятий газовой отрасли Краснодарского края к срокам до 21 года

Кузьминский районный суд Москвы приговорил девять руководителей предприятий газовой отрасли Краснодарского края к срокам от 8 до 21 года колонии по делу об организованном преступном сообществе и взятках на сумму более 166 млн рублей. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Самые большие сроки получили бывшие депутаты заксобрания Краснодарского края, бывший гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев — 21 год колонии строгого режима и штраф 300 млн рублей — и его бывший заместитель Александр Савостьянов, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 300 млн рублей.

Остальные фигуранты получили:

заместитель гендиректора — главный инженер АО «Сочигоргаз» Алексей Петров — 17 лет колонии строгого режима и штраф 25 млн рублей;

заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Геленджике Олег Буткевич — 17 лет колонии строгого режима и штраф 35 млн рублей;

заместитель директора филиала компании в Анапе Станислав Бариев — 17,5 года колонии строгого режима и штраф 15 млн рублей;

заместитель директора филиала компании в Краснодаре Константин Лютый — 18 лет колонии строгого режима и штраф 55 млн рублей;

руководитель ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие „Газовик“» Сергей Лебедь — 17 лет колонии строгого режима и штраф 55 млн рублей;

руководитель АССМП «Газовик» Сергей Асадов — 8 лет колонии строгого режима и штраф 15 млн рублей;

учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко — 10 лет колонии общего режима и штраф 60 млн рублей.

По версии суда, в 2017 году Руднев и Савостьянов создали преступную организацию, которая действовала до 2021 года. Следствие утверждало, что ее участники получали деньги и имущество от собственников строящихся объектов за выдачу технических условий на подключение к газораспределительным сетям и заключение договоров о подключении. Взятки, по версии обвинения, маскировались в том числе под оплату проектных и строительно-монтажных работ с искусственно завышенной стоимостью.

Как пишет «Коммерсантъ», дело рассматривалось в Москве по ходатайству прокуратуры: обвинение считало, что на Кубани фигуранты могли бы помешать объективному процессу из-за своих связей. По данным издания, подсудимые вину не признали. Защита утверждала, что работы выполнялись добросовестно, деньги проходили как официальная оплата, с них платились налоги.

Суд конфисковал в доход государства автомобили BMW X6M и Mercedes-Benz C 63 AMG, а также более 160,6 млн рублей. Адвокат Руднева Александр Ильин заявил «Коммерсанту», что считает приговор незаконным и намерен его обжаловать.

В последние месяцы суды Краснодарского края рассматривали несколько крупных дел об изъятии активов у бывших чиновников, судей и депутатов. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, в 2025 году по искам Генпрокуратуры суды региона обратили в доход государства имущество более чем на 76 млрд рублей. А уже в апреле 2026 года суд изъял активы бывших депутатов заксобрания Кубани Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова и связанных с ними лиц на 81,5 млрд рублей.