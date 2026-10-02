Экс-вице-губернатору Кубани дали 14 лет за хищение снаряжения для воюющих казаков. Берцы, форму и даже носки продавали на «Авито»

Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова к 14 годам колонии общего режима по делу о хищении имущества, закупленного для российских подразделений, участвующих в войне против Украины. Его советник Александр Стародубцев получил 6 лет. Обоих также оштрафовали на один миллион рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Дело связано со 100 млн рублей, которые Кубанское войсковое казачье общество получило из бюджета в августе 2022 года на приобретение имущества для БАРС-1, БАРС-11, БАРС-16 и других формирований. На 57,75 млн рублей общество закупило форму, средства защиты, снаряжение и оборудование, однако в установленные сроки имущество бойцам не передали. Как установил суд, вещи стоимостью более 2,3 млн рублей по указанию Власова похитил Стародубцев, чтобы впоследствии продать их через сайт объявлений.

Как писало в сентябре издание «За Краснодар», речь шла в том числе о ремнях, перчатках, дождевиках, тельняшках, берцах, туристических ковриках, костюмах «горка» и носках, которые выставляли на «Авито». По данным издания, похищенные вещи нашли при обыске дома Стародубцева.

Кроме того, Стародубцев обнаружил на складе имущество, которое было ошибочно списано как уже переданное бойцам, стоимостью еще 347,9 тысячи рублей. Суд установил, что он вывез эти вещи домой и хранил их там в ожидании покупателей. «За Краснодар» писало, что среди них были шапки, термобелье и перчатки, собранные жителями региона в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем».

Для сокрытия хищения Власов, как установил суд, требовал от сотрудников казачьего общества и представителей воинских подразделений вносить ложные сведения в документы о передаче имущества. В цитируемых изданием «За Краснодар» материалах дела один из участников БАРС рассказывал, что фактически получал меньше вещей, чем было указано в актах приема-передачи. По его словам, один из актов примерно на 20 млн рублей он подписал по указанию Власова, хотя никакого имущества по нему не получил.

Тот же свидетель утверждал, что бойцам не хватало обмундирования, беспилотников и другого снаряжения, закупавшегося на средства субсидии. По его словам, из-за этого подразделения «не могли в полной мере выполнять свои боевые задачи». «За Краснодар» отмечало, что показания были оглашены в суде, поскольку сам свидетель находился в зоне боевых действий.

До задержания Власов занимал пост вице-губернатора Краснодарского края и одновременно возглавлял Кубанское войсковое казачье общество. В администрации региона он курировал вопросы казачества, спорта и мобилизационной работы, писал 93.RU. В мае 2021 года Владимир Путин утвердил Власова атаманом Кубанского казачьего общества, а в 2023 году присвоил ему высший казачий чин (казачий генерал).

29 сентября 2025 года Власов объявил об отставке с поста вице-губернатора и заявил, что намерен сам отправиться на войну против Украины в составе казачьей бригады «Кубань». «Принял решение уйти в нашу бригаду „Кубань“ для выполнения боевых задач специальной военной операции», — заявил он. В тот же день в его кабинете прошли обыски, а на следующий день Власова задержали по делу о хищении.

БАРС-1, БАРС-11 и БАРС-16, для которых предназначалось имущество по делу, были созданы при участии Кубанского казачьего войска и воюют против Украины. БАРС-11 носит название «Кубань», БАРС-16 — отряд специального назначения «Кубань», а БАРС-1 — отряд имени атамана Захария Чепеги, отмечал РБК.