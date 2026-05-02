Краснодарское издание удалило интервью губернатора о том, что в Туапсе безопасно. Редакция объяснила публикацию взломом сайта

Издание «Анапа регион» 29 апреля опубликовало интервью с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, в котором он рассказывал, что в Туапсе безопасно, и приглашал туристов. В тот же день материал был удален. В ответ на запрос, направленный в редакцию изданием «Вот так», представители «Анапа регион» назвали интервью фейком и заявили, что сайт был взломан.

В удаленном интервью (доступно в веб-архиве) Кондратьев говорил следующее:

Опасность атак БПЛА на регион преувеличена, средства ПВО их успешно отражают. Лишь «отдельные фрагменты вражеских беспилотников наносят незначительный ущерб нашим предприятиям».

При атаках на Туапсе ВСУ якобы «цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. <...> Чтобы при сбитии создать яркое пламя, дым».

«Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на деле — просто догорают остатки вражеского топлива... Никаких серьезных „прилетов“ нет... А если и есть некоторые очаги задымления и локального возгорания, то это исключительно из-за падения обломков уничтоженных аппаратов и их последующей неконтролируемой детонации при ударе о землю».

Ничего из объектов жизнеобеспечения не разрушено.

Власти края следят за количеством бронирований и готовятся принять «рекордное количество» туристов. «Приезжайте, убедитесь сами: жизнь здесь кипит, все прекрасно».

В редакции «Анапа регион» заявили, что не брали интервью у Кондратьева, а также что вообще не могут писать о ситуации в других городах региона, так как издание имеет «муниципальный статус».

«Злоумышленниками был опубликован несанкционированный материал под заголовком „Эксклюзивное интервью губернатора Краснодарского края о ситуации в Туапсе“. Сразу после обнаружения липовой публикации она незамедлительно была удалена, а безопасное функционирование сайта восстановлено».

Ни сам Кондратьев, ни правительство региона ситуацию не комментировали.

Туапсе с середины апреля подвергается ударам украинских БПЛА. В результате атак на нефтяной терминал в порту там практически непрерывно горят нефтепродукты, город затянут дымом, сообщалось о «нефтяном» дожде. В городе закрыли школы и детские сады, сгорела газонаполнительная станция, которая обеспечивает газом 60% домов.