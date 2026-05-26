На войне с Украиной погиб экс-замглавы Краснодарского края Сергей Власов, осужденный за взятку

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, приговоренный к 11 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере, погиб в ходе боевых действий на территории Украины. Об этом сообщил краснодарский журналист Андрей Кошик со ссылкой на два независимых источника, а о том, что он пропал без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на силовые ведомства.

По данным Кошика, 35-летний экс-чиновник воевал в составе штурмовых подразделений группировки «Восток». Из-за интенсивности боев на этом участке фронта его тело не удалось эвакуировать, и формально Власов до сих пор числится пропавшим без вести. Тем не менее его сослуживцы и близкие к нему люди уверены в его гибели.

В декабре 2025 года Первомайский суд Краснодара признал Власова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему 11 лет строгого режима со штрафом в 90 млн рублей. По материалам дела, Власов, курировавший строительную сферу региона, узнал о незаконных выплатах гендиректора НАО «РСК КК» Василия Хеймана от субподрядчиков и потребовал от него половину этих сумм. Хейман обратился в правоохранительные органы, и в мае 2024 года УФСБ задержало вице-губернатора при получении $3 млн. Власов вину не признал и настаивал на провокации со стороны Хеймана.

Как отмечает Кошик, приговор настолько потряс бывшего чиновника, что тот отказался от апелляции и подписал контракт с Минобороны. При этом у осужденного не нашли значимых активов, которые позволили бы покрыть назначенный штраф. Выпускник Военно-космической академии имени Можайского, Власов с 2008 по 2019 год проходил военную службу, однако после заключения контракта его направили не по его военно-учетной специальности, а в штурмовую пехоту.

Хейман, выступавший ключевым свидетелем обвинения, также отправился на фронт — его собственное уголовное дело о взяточничестве было приостановлено. Кроме того, он являлся главным свидетелем по делу другого бывшего вице-губернатора Кубани — Александра Нестеренко, арестованного в мае 2025 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

Российское законодательство позволяет осужденным заключать контракт с вооруженными силами и отправляться на фронт. Как ранее разбирал The Insider, по закону о «помиловании» за участие в войне уголовное дело такого заключенного приостанавливается после заключения контракта, однако истечение срока контракта не становится основанием для его прекращения — фактически контракт оказывается бессрочным.