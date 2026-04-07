Вице-губернатора Кубани Коробку отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Генпрокуратура требует изъять у него активы на миллиарды рублей

Суд арестовал вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку на два месяца по уголовному делу о мошенничестве. О возбуждении уголовного дела стало известно на заседании суда по антикоррупционному гражданскому иску Генпрокуратуры против высокопоставленного чиновника.
Ведомство требует обратить в доход государства активы общей кадастровой стоимостью более 10 млрд рублей. Речь идет о 135 земельных участках, 112 зданиях и помещениях, двух сооружениях и 12 компаниях с капитализацией около 6,5 млрд рублей. По версии прокуратуры, Коробка, помимо прочего, незаконно переводил сельскохозяйственные угодья под жилую застройку и мог действовать под покровительством вышестоящих лиц.
Во время обыска в усадьбе вице-губернатора нашли $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными, утверждают в Генпрокуратуре. Как пишет связанный с силовиками Telegram-канал Mash, среди имущества, которое требуют изъять, элитный дачный комплекс с двумя коттеджами, вертолетной площадкой, полуторакилометровым причалом и церковью.
Сам Андрей Коробка и его представители пока не давали комментариев.
За последние месяцы в Краснодарском крае были арестованы или стали фигурантами уголовных дел несколько высокопоставленных чиновников, в том числе вице-губернатор Александр Нестеренко, глава регионального МЧС Сергей Штриков и глава департамента по делам казачества Александр Тарарыкин.