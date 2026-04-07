Вице-губернатора Кубани Коробку отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Генпрокуратура требует изъять у него активы на миллиарды рублей

Суд арестовал вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку на два месяца по уголовному делу о мошенничестве. О возбуждении уголовного дела стало известно на заседании суда по антикоррупционному гражданскому иску Генпрокуратуры против высокопоставленного чиновника.

Ведомство требует обратить в доход государства активы общей кадастровой стоимостью более 10 млрд рублей. Речь идет о 135 земельных участках, 112 зданиях и помещениях, двух сооружениях и 12 компаниях с капитализацией около 6,5 млрд рублей. По версии прокуратуры, Коробка, помимо прочего, незаконно переводил сельскохозяйственные угодья под жилую застройку и мог действовать под покровительством вышестоящих лиц.