ФАС с начала топливного кризиса предъявила претензии как минимум 70 продавцам топлива в РФ из-за роста цен — The Insider

Липецкое управление ФАС возбудило дело против ООО «НП-Т», продающего топливо под брендом Two-NP, из-за резкого роста розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95. В Новоникольском сельсовете Данковского округа компания занимает весь рынок. Еще 18 августа антимонопольщики потребовали снизить цены до экономически обоснованного уровня, однако компания предупреждение не исполнила.
Это далеко не единичный случай. The Insider изучил федеральные сводки ФАС, пресс-релизы территориальных управлений и сообщения региональных СМИ и насчитал не менее 70 отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей, к которым с 1 июня применялись антимонопольные меры из-за ценообразования при розничной продаже бензина и дизельного топлива. В подсчет не включались оптовые продавцы, компании, к которым у ФАС были претензии только из-за газомоторного топлива, а также управления ведомства на оккупированных территориях Украины. Если компания сначала получала предупреждение, а затем становилась фигурантом дела, The Insider считал ее как один эпизод.
Десятки дел за несколько месяцев
Масштаб антимонопольной кампании быстро растет и по собственной статистике ФАС. 21 июля ведомство отчиталось о 15 возбужденных делах и 38 предупреждениях нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. К 18 августа ФАС сообщила уже о 41 деле и 68 предупреждениях. К 14 сентября число возбужденных дел достигло 55, предупреждений — 83. С 21 июля по 14 сентября число дел, о которых отчитывалась служба, выросло почти в четыре раза.
Антимонопольное дело может касаться сразу нескольких компаний, а одной и той же организации ФАС нередко сначала выдает предупреждение и лишь после его неисполнения возбуждает дело. Такой механизм, например, применялся к сети «Ликом» в Пермском крае и оператору ESCO в Нижегородской области, следует из июльской сводки ФАС.
В официальную статистику попадают также дела на оптовом рынке и претензии к продавцам других видов топлива. Например, в июльскую сводку ФАС вошло дело против новосибирских компаний «ГК Альянс» и «Стрежтранссервис» на оптовом рынке, а в августовскую — предупреждения восьми продавцам газомоторного топлива в Оренбургской области.
При этом федеральные сводки ФАС не всегда раскрывают названия и точное число компаний, попавших под действия региональных управлений. Так, 28 июля служба сообщила лишь о «нескольких» независимых участниках рынка в Пензенской области, которые необоснованно изменили розничные цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо в июне.
Руководитель Пензенского УФАС Елена Демидова позднее уточнила, что предупреждения получили 15 независимых хозяйствующих субъектов. По ее словам, к 9 сентября девять из них сообщили об исполнении требований, а предупреждения еще шести продолжали действовать.
От Перми до Сахалина
Одна из первых крупных серий разбирательств началась еще в конце июня. Пермское УФАС зафиксировало резкое изменение цен на АЗС сети «Ликом», которая занимает доминирующее положение в нескольких муниципалитетах. Компания не исполнила предупреждение, после чего управление возбудило дело о злоупотреблении доминирующим положением, утверждали в ФАС.
6 июля московское областное УФАС возбудило дело против шести независимых участников рынка: ООО «АИСТ», «Топливного синдиката», «Серпуховнефтепродуктсервиса», «Витаойла», «Элеганта» и одного индивидуального предпринимателя. Анализ управления показал, что все шесть участников одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Антимонопольная служба усмотрела в их действиях признаки запрещенного соглашения между конкурентами.
В середине июля предупреждения получили еще 14 участников топливного рынка в пяти регионах. В Кировской области они были выданы ООО «Чепецкнефтепродукт», «Лузской нефтебазе» и «Кильмезьнефтепродукту», работающим с АЗС под брендом «Движение». Все три компании, по данным ведомства, доминировали на отдельных локальных рынках, а изменение цен могло быть экономически необоснованным. Позднее Кировское УФАС возбудило против этих трех компаний дела.
В Саратовской области предупреждения получили ООО «Трансгруз» и ООО «АльфаТЭК», управляющие соответственно АЗС «Феникс» и «Залив». В Краснодарском крае управление выдало предупреждения шести компаниям, среди которых ООО МХО «Рассвет» — АЗС «Уфимнефть», ООО «Крымэнергоресурс» — АЗС «Атан», ООО «Ветлан» — АЗС «Степная» и ООО «НК Нефтесфера». Нижегородское УФАС потребовало пересмотреть цены от предпринимателя, реализующего топливо под брендами ESCO и «Газпромнефть». Все эти случаи вошли в федеральный релиз ФАС от 14 июля.
К концу июля последовала новая серия. Управление ФАС по Коми возбудило дела против «Движения-Коми» и «Компании 2000». «Движение-Коми» занимает доминирующее положение на рынке АИ-92 в Сыктывкаре, Ухте и Сысольском районе, а «Компания 2000» — на отдельных рынках Сыктывкара и Усть-Вымского района. По данным УФАС, компании без надлежащего объяснения повысили цены в начале июля.
В Оренбургской области предупреждения получили владельцы АЗС «РусГаз Премиум», ExOil и «Заправь Сам». Управление посчитало, что изменение розничных цен на их заправках могло быть экономически необоснованным. В Курской области предупреждение выдали ООО «Сенд», управляющему АЗС «Калина Ойл», после изменения цен на АИ-92 и АИ-95.
В Самарской области УФАС отдельно возбудило дела против ООО «Роза Драйв» и ООО «ЯРь», заподозрив компании в установлении монопольно высоких цен в Хворостянском районе.
4 августа ФАС сообщила о новой серии разбирательств. Алтайское УФАС возбудило дело в отношении владельцев пяти АЗС Evolution и EVO в Бийске. По данным ведомства, владельцы заправок с разной себестоимостью бензина АИ-92 неоднократно одновременно повышали цены до одного уровня. Еще одно дело возбудили против ООО «Ника» — единственного продавца топлива в Солтонском районе. Стоимость АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на его АЗС превышала средние цены в соседних районах.
В той же сводке ФАС отчиталась о выдаче предупреждения ООО «Регион 24» в Красноярском крае, четырем хозяйствующим субъектам под брендом «Люкс-Ойл» в Брянской области, а также ООО «ВНП», работающему под брендом IRBIS, ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг», работающим под брендом «ОПТИ», в Нижегородской области. Во всех случаях претензии касались изменения розничных цен на топливо.
11 августа новые признаки возможных картелей выявили в Хакасии и Красноярском крае. Хакасское УФАС сообщило о синхронном изменении цен на АЗС Extra, «Регион 19», «РосНефтеПродукт» и СТК, а также о завышенной стоимости АИ-92 у двух участников рынка в Алтайском районе. Красноярское управление выявило синхронное установление и поддержание одинаковых розничных цен ООО «Старт» и предпринимателем, работавшим под брендом «Газпромнефть».
Антимонопольные дела продолжили появляться в сентябре. Сахалинское УФАС возбудило дело против ООО «АЗС Дизель-Трейд», занимающего более половины рынка АИ-95 в Долинском округе. Ведомство зафиксировало рост розничной цены на 11,36%. При этом в предшествовавший период биржевые цены на бензин в Дальневосточном регионе снижались или оставались стабильными, а соразмерного увеличения расходов компании управление не обнаружило.
3 сентября Краснодарское УФАС возбудило дело против ООО «Кедр», работающего под брендом «Атан». Поводом стали обращения жителей из-за роста цен на бензин и дизельное топливо. Ранее компания получила предупреждение, но, как утверждается, не исполнила его в установленный срок.
Подмосковное УФАС в конце августа также возбудило дело против ПАО «ЕвроТранс», владельца сети «Трасса», заподозрив компанию в установлении монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо.
16 сентября, в тот же день, когда стало известно о деле Two-NP, Тверское УФАС выдало предупреждение ООО «ТОКойл». С 1 июня ведомство фиксировало изменение розничных цен на АИ-92, АИ-95 и дизель на заправках компании в Бежецком, Краснохолмском, Максатихинском и Весьегонском округах. По данным управления, «ТОКойл» занимает на этих территориях доминирующее положение.
Бензин дорожал на десятки процентов
В отдельных регионах рост цен, которым заинтересовалась ФАС, достигал десятков процентов всего за несколько недель. Один из наиболее показательных случаев произошел в Калмыкии. В сообщении регионального УФАС говорится, что на АЗС «Форсаж» в Городовиковском районе к 26 июня АИ-92 подорожал относительно конца мая на 56,7%, АИ-95 — на 40,6%, дизельное топливо — на 53,8%. На АЗС другого оператора рост составил соответственно 52,7%, 36,4% и 28,2%. Управление также зафиксировало синхронность изменения цен двух продавцов.
Еще один резкий скачок произошел в Курской области. В середине июля жители региона сообщали, что АИ-95 на отдельных АЗС «Калина Ойл» продавался по 180 рублей за литр, а АИ-92 — по 160 рублей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на обращения жителей и материалы УФАС. Сначала ООО «Сенд» получило предупреждение, однако компания его не исполнила. В конце августа управление возбудило антимонопольное дело.
В Тверской области оператор ООО «Эгида» после предупреждения антимонопольной службы снизил стоимость АИ-92 на 27 рублей за литр, а АИ-95 — на 22 рубля. Тверское УФАС установило, что компания занимает доминирующее положение в Калязинском округе и с начала июня существенно увеличила наценку на менее доступные там виды топлива.
Резкий рост произошел и на заправках Two-NP. The Insider обнаружил в архиве цен АЗС бренда в Ельце, что 8 июня АИ-92 стоил 67,90 рубля за литр, АИ-95 — 78,75 рубля. 23 июля цены составляли уже 130 и 140 рублей соответственно — примерно на 91% и 78% выше июньских значений. К 27 августа они снизились до 119 и 129 рублей.
Сервис указывает, что источником этих значений был сайт самой компании. При этом данные относятся к АЗС Two-NP на Промышленной улице в Ельце, а не к заправке в Новоникольском сельсовете, по которой возбуждено дело Липецкого УФАС, следует из карточки АЗС.
Почему сильнее страдают независимые АЗС
Наибольшее количество выявляемых ФАС нарушений приходится на независимых участников рынка, сообщала служба в августе. За первые пять месяцев 2026 года ФАС возбудила 11 дел на топливном рынке, тогда как с начала июня по 17 августа — еще 30. Темп возбуждения новых дел после начала перебоев вырос почти втрое.
Положение независимых АЗС отличается от сетей вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые контролируют собственную добычу, переработку и розничные сети. Тогда как независимые заправки в большей степени зависят от закупок бензина и дизеля на оптовом рынке. На фоне июньского дефицита спотовые цены резко выросли и независимые АЗС начали продавать топливо дороже 100 рублей за литр, писало Reuters.
При этом заправки крупных нефтяных компаний сохраняли цены значительно ближе к докризисным: агентство связывало это с договоренностью с регуляторами ограничивать рост примерно уровнем инфляции. К середине сентября в правительстве также утверждали, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены в рамках ранее согласованных параметров, близких к инфляции.
Разница создает особое давление на независимых продавцов. Reuters отмечало, что из-за нехватки предложения оптовые партии топлива, доступные для быстрой отгрузки, предлагались по ценам до двух раз выше обычных. При этом на АЗС крупных нефтекомпаний более дешевое топливо быстро заканчивалось, из-за чего часть станций временно закрывалась.
Случай Two-NP также показывает важность локальной структуры рынка. ООО «НП-Т», против которого возбуждено дело, в 2024 году получило выручку 76,2 млн рублей и убыток 3,5 млн рублей. При этом в Новоникольском сельсовете компания занимает 100% розничного рынка и является единственной доступной точкой заправки.
Кризис вернулся после ударов по НПЗ
Волна антимонопольных разбирательств совпала с топливным кризисом, который начался в конце мая. В июне автомобильный бензин в России подорожал на 6,9% по отношению к маю, дизель — на 7,1%, а перебои, нехватка топлива или ограничения на его продажу появились в десятках регионов, писал The Insider.
К концу июня независимые АЗС в ряде регионов впервые начали продавать топливо дороже 100 рублей за литр. Цены на отдельных заправках доходили до 120–140 рублей, а ограничения на продажу действовали на юге России, в Сибири и на оккупированных территориях Украины.
В июле положение в части регионов начало улучшаться, однако дефицит полностью не исчез. В середине месяца фиксировались очереди, лимиты на продажу и нехватка топлива в разных частях России. Власти одновременно вводили ограничения на экспорт нефтепродуктов и пытались увеличить предложение на внутреннем рынке.
В августе кризис снова усилился. Как писал The Insider, регионы начали возвращать ограничения на отпуск бензина, а независимые сети сообщали о сложностях с закупками. Ситуацию осложняли новые удары по нефтеперерабатывающим заводам. В августе Украина нанесла по российским НПЗ не менее 21 удара — максимальное количество за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
К середине сентября проблемы с производством сохраняются. 15 сентября Reuters написало, что после серии ударов сократили производство или остановились шесть крупных российских НПЗ, на которые приходится около половины выпуска дизельного топлива в стране. На следующий день агентство сообщило об остановке Сызранского и Саратовского НПЗ после новых атак.
Правительство 14 сентября признало наличие локальных перебоев и отчиталось о ручной корректировке поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, а также Пермский и Краснодарский края.