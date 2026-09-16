ФАС с начала топливного кризиса предъявила претензии как минимум 70 продавцам топлива в РФ из-за роста цен — The Insider

Одна из первых крупных серий разбирательств началась еще в конце июня. Пермское УФАС зафиксировало резкое изменение цен на АЗС сети «Ликом», которая занимает доминирующее положение в нескольких муниципалитетах. Компания не исполнила предупреждение, после чего управление возбудило дело о злоупотреблении доминирующим положением, утверждали в ФАС.

6 июля московское областное УФАС возбудило дело против шести независимых участников рынка: ООО «АИСТ», «Топливного синдиката», «Серпуховнефтепродуктсервиса», «Витаойла», «Элеганта» и одного индивидуального предпринимателя. Анализ управления показал, что все шесть участников одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Антимонопольная служба усмотрела в их действиях признаки запрещенного соглашения между конкурентами.

В середине июля предупреждения получили еще 14 участников топливного рынка в пяти регионах. В Кировской области они были выданы ООО «Чепецкнефтепродукт», «Лузской нефтебазе» и «Кильмезьнефтепродукту», работающим с АЗС под брендом «Движение». Все три компании, по данным ведомства, доминировали на отдельных локальных рынках, а изменение цен могло быть экономически необоснованным. Позднее Кировское УФАС возбудило против этих трех компаний дела.

В Саратовской области предупреждения получили ООО «Трансгруз» и ООО «АльфаТЭК», управляющие соответственно АЗС «Феникс» и «Залив». В Краснодарском крае управление выдало предупреждения шести компаниям, среди которых ООО МХО «Рассвет» — АЗС «Уфимнефть», ООО «Крымэнергоресурс» — АЗС «Атан», ООО «Ветлан» — АЗС «Степная» и ООО «НК Нефтесфера». Нижегородское УФАС потребовало пересмотреть цены от предпринимателя, реализующего топливо под брендами ESCO и «Газпромнефть». Все эти случаи вошли в федеральный релиз ФАС от 14 июля.

К концу июля последовала новая серия. Управление ФАС по Коми возбудило дела против «Движения-Коми» и «Компании 2000». «Движение-Коми» занимает доминирующее положение на рынке АИ-92 в Сыктывкаре, Ухте и Сысольском районе, а «Компания 2000» — на отдельных рынках Сыктывкара и Усть-Вымского района. По данным УФАС, компании без надлежащего объяснения повысили цены в начале июля.

В Оренбургской области предупреждения получили владельцы АЗС «РусГаз Премиум», ExOil и «Заправь Сам». Управление посчитало, что изменение розничных цен на их заправках могло быть экономически необоснованным. В Курской области предупреждение выдали ООО «Сенд», управляющему АЗС «Калина Ойл», после изменения цен на АИ-92 и АИ-95.

В Самарской области УФАС отдельно возбудило дела против ООО «Роза Драйв» и ООО «ЯРь», заподозрив компании в установлении монопольно высоких цен в Хворостянском районе.

4 августа ФАС сообщила о новой серии разбирательств. Алтайское УФАС возбудило дело в отношении владельцев пяти АЗС Evolution и EVO в Бийске. По данным ведомства, владельцы заправок с разной себестоимостью бензина АИ-92 неоднократно одновременно повышали цены до одного уровня. Еще одно дело возбудили против ООО «Ника» — единственного продавца топлива в Солтонском районе. Стоимость АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на его АЗС превышала средние цены в соседних районах.

В той же сводке ФАС отчиталась о выдаче предупреждения ООО «Регион 24» в Красноярском крае, четырем хозяйствующим субъектам под брендом «Люкс-Ойл» в Брянской области, а также ООО «ВНП», работающему под брендом IRBIS, ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг», работающим под брендом «ОПТИ», в Нижегородской области. Во всех случаях претензии касались изменения розничных цен на топливо.

11 августа новые признаки возможных картелей выявили в Хакасии и Красноярском крае. Хакасское УФАС сообщило о синхронном изменении цен на АЗС Extra, «Регион 19», «РосНефтеПродукт» и СТК, а также о завышенной стоимости АИ-92 у двух участников рынка в Алтайском районе. Красноярское управление выявило синхронное установление и поддержание одинаковых розничных цен ООО «Старт» и предпринимателем, работавшим под брендом «Газпромнефть».

Антимонопольные дела продолжили появляться в сентябре. Сахалинское УФАС возбудило дело против ООО «АЗС Дизель-Трейд», занимающего более половины рынка АИ-95 в Долинском округе. Ведомство зафиксировало рост розничной цены на 11,36%. При этом в предшествовавший период биржевые цены на бензин в Дальневосточном регионе снижались или оставались стабильными, а соразмерного увеличения расходов компании управление не обнаружило.

3 сентября Краснодарское УФАС возбудило дело против ООО «Кедр», работающего под брендом «Атан». Поводом стали обращения жителей из-за роста цен на бензин и дизельное топливо. Ранее компания получила предупреждение, но, как утверждается, не исполнила его в установленный срок.

Подмосковное УФАС в конце августа также возбудило дело против ПАО «ЕвроТранс», владельца сети «Трасса», заподозрив компанию в установлении монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо.

16 сентября, в тот же день, когда стало известно о деле Two-NP, Тверское УФАС выдало предупреждение ООО «ТОКойл». С 1 июня ведомство фиксировало изменение розничных цен на АИ-92, АИ-95 и дизель на заправках компании в Бежецком, Краснохолмском, Максатихинском и Весьегонском округах. По данным управления, «ТОКойл» занимает на этих территориях доминирующее положение.