ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка на фоне дефицита и роста цен

Федеральная антимонопольная служба отчиталась о 15 возбужденных делах и 38 предупреждениях, выданных нефтяным компаниям и независимым участникам топливного рынка. ФАС также проверяет ценообразование в мелкооптовом сегменте — при продаже топлива независимым заправкам и сельскохозяйственным предприятиям.

В Удмуртии признаки нарушения нашли в действиях компании «Петросервис», менявшей цены на дизельное топливо для аграриев. От компании потребовали снизить стоимость дизеля и привести ее к «экономически обоснованному уровню». Еще три обращения по поводу цен поступили от сельхозпроизводителей из Липецкой и Новосибирской областей, а также Республики Коми.

Ранее The Insider писал, что антимонопольная служба возбудила дело против шести операторов АЗС в Москве и Подмосковье: компаний «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и одного индивидуального предпринимателя. Как утверждалось, они одновременно повысили розничные цены на топливо, что ведомство сочло возможным признаком картельного сговора.

Еще одно дело служба возбудила в июне против крупных топливных трейдеров «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». По версии ФАС, компании координировали действия на бирже, выкупали весь запланированный к продаже объем бензина и дизеля, а затем регулярно перепродавали топливо по завышенным ценам.

Антимонопольные проверки проходят на фоне масштабного топливного кризиса в России. В июне ограничения или перебои с продажей бензина и дизеля фиксировались в 88 из 89 подконтрольных России регионов, во многих из них дефицит сопровождался ростом цен. Кризис начался после серии ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре.