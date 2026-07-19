В Псковской области начали возбуждать административные дела против жителей за хранение топлива

В Псковской области начали составлять административные протоколы на жителей, которые хранят большие запасы бензина в гаражах. Нарушения выявили во время рейдов в частных домовладениях и гаражных кооперативах, утверждает губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, протоколы составили по статье 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. Какая именно часть статьи вменяется владельцам гаражей, глава региона не уточнил. За обычное нарушение требований пожарной безопасности гражданам может грозить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Проверки проходят на фоне дефицита топлива в регионе. Как утверждают местные власти, сложности сохраняются в южных районах области. На некоторых территориях работает только сеть «Сургутнефтегаз», на заправках которой нет бензина АИ-95. Ведерников также сообщил, что «Татнефть» якобы пообещала увеличить поставки топлива в Псковскую область.