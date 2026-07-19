Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

78.4

EUR

89.9

OIL

88.1

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1914

 

 

 

 

 

Новости

В Псковской области начали возбуждать административные дела против жителей за хранение топлива

The Insider
Михаил Ведерников / Макс

Михаил Ведерников / Макс

В Псковской области начали составлять административные протоколы на жителей, которые хранят большие запасы бензина в гаражах. Нарушения выявили во время рейдов в частных домовладениях и гаражных кооперативах, утверждает губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, протоколы составили по статье 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. Какая именно часть статьи вменяется владельцам гаражей, глава региона не уточнил. За обычное нарушение требований пожарной безопасности гражданам может грозить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Проверки проходят на фоне дефицита топлива в регионе. Как утверждают местные власти, сложности сохраняются в южных районах области. На некоторых территориях работает только сеть «Сургутнефтегаз», на заправках которой нет бензина АИ-95. Ведерников также сообщил, что «Татнефть» якобы пообещала увеличить поставки топлива в Псковскую область.

Михаил Ведерников / Макс

Михаил Ведерников / Макс

Топливный кризис в России продолжается с весны. К 30 июня нехватку топлива, перебои с продажей или ограничения на АЗС зафиксировали в 88 из 89 подконтрольных Москве регионов, включая оккупированные территории Украины, подсчитал The Insider. На заправках вводили лимиты, запрещали отпуск бензина в канистры.

Одной из причин кризиса стали удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. С начала 2026 года НПЗ в России были успешно атакованы не менее 194 раз — в 11 раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года, писала газета Financial Times. Дополнительное давление на рынок оказывают высокий сезонный спрос и нарушения логистики.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  5. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте