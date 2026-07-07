Предприниматели в России перестраивают логистику из-за проблем с топливом. Заявок на поиск грузовиков за неделю стало в четыре раза больше

Российские предприниматели стали значительно чаще искать транспорт на спотовом рынке на фоне проблем с топливом. За последнюю неделю число таких заявок выросло в четыре раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков и участников рынка.

Одновременно на рынке сокращается число доступных грузовиков. По данным издания, из-за дефицита топлива часть водителей отказывается от рейсов, а оставшиеся перевозчики повышают цены. На прошлой неделе тарифы выросли примерно на 10%. Участники рынка считают, что это может быть не последним подорожанием.

По словам собеседников, проблема не только в стоимости топлива, но и в его доступности. На отдельных направлениях перевозчики сталкиваются с лимитами, из-за чего вынуждены менять маршруты, переносить или отменять рейсы.

Как правило, по долгосрочным контрактам работает до 70% рынка. Но теперь перевозчики все чаще пересматривают условия таких договоров, несмотря на стабильный объем грузов.

Бизнес пытается снизить издержки за счет сборных доставок, когда в одной машине едут товары сразу нескольких клиентов. Директор по логистике одной из компаний рассказал изданию, что в условиях неопределенности бизнес чаще заключает помесячные контракты и пытается фиксировать цены хотя бы на короткий срок.

Топливный кризис в России уже затронул общественный транспорт, такси, грузоперевозки и авиаперелеты. Опрошенные The Insider экономисты предупреждали, что рост цен и перебои с доступностью топлива могут ускорить инфляцию почти во всех секторах экономики, поскольку транспортные расходы заложены в стоимость большинства товаров.

Из-за дефицита топлива и роста издержек дорожают грузоперевозки, а в отдельных регионах таксисты уходят с линии, поскольку не могут заправиться или работают себе в убыток. Издание «Вот Так» сообщало, что стоимость грузоперевозок в аннексированный Крым выросла в 3–6 раз, до 1,2 млн рублей.