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Новости

Таксисты в российских регионах стали реже выходить на линии на фоне топливного кризиса — Ъ

The Insider
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Дефицит такси возник в ряде регионов на фоне перебоев с бензином. Водители стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. 

Из-за риска остаться без топлива таксисты стали реже брать дальние маршруты или поездки в центр города, рассказали газете в Национальной ассоциации таксопарков. Какие конкретно регионы это затрагивает, «Ъ» не уточняет. 

Отток водителей из отрасли ускорился по разным оценкам от 5–10 до 20%. Он виден и по динамике трат россиян: траты на такси, каршеринг и аренду автомобилей на прошлой неделе снизились примерно на 3%, хотя на все категории товаров и услуг они, наоборот, выросли — на 7,9%. 

Рост цен на автозаправках привел к тому, что рентабельность легковых пассажирских перевозок снизилась. В регионах и городах, где ограничения носят точечный характер, дефицит не оказывает заметного негативного влияния на заказы, но при более выраженном дефиците — введенных властями лимитах и прочих ограничениях — очереди на АЗС растут, а значит, увеличиваются и временные издержки водителей.

По подсчетам The Insider, нехватка топлива затронула уже по меньшей мере 87 регионов России и оккупированных территорий.

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