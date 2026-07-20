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Новости

В 35 регионах РФ на фоне топливного кризиса подорожал проезд или сократились автобусные рейсы

The Insider
Администрация города Иркутска

Администрация города Иркутска

Как минимум в 25 российских регионах перевозчики повысили стоимость проезда, еще в десяти сократили маршруты или число рейсов, подсчитали «Важные истории» на основе публикаций региональных СМИ. Компании объясняют происходящее подорожанием топлива и запчастей, очередями на заправках и нехваткой водителей.

В Иркутске муниципальные автобусы с 1 июля подорожали на 20%. Поездка теперь стоит 45 рублей вместо 37. Частные перевозчики повысили тарифы почти на четверть, а билет между Иркутском и Ангарском подорожал со 190 до 250 рублей. В Бурятии стоимость некоторых поездок в Улан-Удэ выросла более чем на 10%.

В Кедровом Томской области перевозчик из-за нехватки топлива отменил автобусы до дачных участков и вечерние рейсы в соседний поселок. В Забайкальском крае компании начали увеличивать интервалы и отменять часть рейсов еще в конце июня.

Опрошенные изданием водители из Волгограда и Казани рассказали, что дизельное топливо доступно, но не на всех заправках. Иногда им приходится искать его по городу или стоять в очередях после завершения смены. Сильнее всего перебои сказываются на небольших компаниях, обслуживающих пригородные маршруты.

По данным Росстата, средняя стоимость поездки в городском транспорте за год выросла на 12% — с 40,58 до 45,58 рубля. Междугородние автобусы подорожали на 20% — с 204,56 до 243,89 рубля. Официальная годовая инфляция в июне составляла 6%.

Чаще всего тарифы сейчас повышают частные компании, которые могут самостоятельно определять стоимость билетов. Как полагают эксперты, топливный кризис обострил хронические проблемы общественного транспорта — недофинансирование и нехватку водителей.

The Insider ранее зафиксировал перебои, дефицит топлива или ограничения на его продажу в 88 из 89 регионов, подконтрольных российским властям. Дизельное топливо дорожает почти одновременно с бензином, хотя Россия обычно производит его значительно больше, чем потребляет. По мнению аналитиков, региональные перебои с дизелем могут быть связаны прежде всего с нарушением логистики после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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