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Новости

Вслед за бензином Россия будет закупать за рубежом и дизель: правительство распространило импортный демпфер на дизтопливо

The Insider
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Правительство России одобрило распространение импортного демпфера на дизельное топливо — теперь государство будет доплачивать компаниям за закупку дизеля за рубежом, как это уже происходит с бензином. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Минэнерго. Поправки вносятся в Налоговый кодекс, механизм устроен по аналогии с действующим демпфером для автомобильного бензина.

Компенсации импортерам будут начисляться в те месяцы, которым предшествовал запрет на вывоз из страны дизеля, керосина или средних дистиллятов. Глава Минэнерго Сергей Цивилёв назвал инструмент «дополнительным механизмом обеспечения стабильного предложения». По его словам, он даст возможность быстро завозить топливо из-за границы, делая такие закупки выгодными для импортеров и закрывая потребности внутреннего рынка. В министерстве добавили, что демпфер сгладит скачки цен и сделает регулирование экспорта нефтепродуктов более «гибким».

Экспорт дизельного топлива Россия полностью запретила 8 июля. Вице-премьер Александр Новак объяснял это необходимостью нарастить поставки внутри страны. Бензин запрещено вывозить еще с апреля — эмбарго пока действует до конца июля. По данным источников РБК, 10 июля на совещании у Новака обсуждались новые шаги по насыщению топливного рынка и удержанию цен на бензин и дизель.

Владимир Путин на этой неделе заявил, что у российской энергетики «очень мощная, надежная базовая основа», а трудности носят временный характер. Он сказал:

«Думаю, постепенно ситуация будет выправляться».

Правительство также на период с 1 июля по 30 сентября снизило с 15% до 10% норматив обязательных биржевых продаж бензина 5-го класса, а 15 июля ФАС получила поручение проработать уменьшение аналогичного норматива для дизеля с нынешних 16% до 10%.

Как писала Financial Times, российский запрет на экспорт дизеля поставил мировой рынок этого топлива на грань кризиса. Россия — второй крупнейший его экспортер в мире, а само решение о запрете издание расценило как негласное признание эффективности украинских дальних ударов дронами по НПЗ.

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