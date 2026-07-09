FT: Мировой рынок дизельного топлива столкнулся с его нехваткой после запрета на экспорт из России

Мировые поставки дизельного топлива близки к кризису из-за введённого Россией запрета на экспорт, который наложился на последствия войны с Ираном. Как пишет Financial Times, это грозит ростом цен для автомобилистов и фермеров по всему миру и ставит под угрозу усилия по сдерживанию инфляции.

Отмечается, что запасы дизеля в хранилищах были низкими ещё до того, как Владимир Путин 8 июля заблокировал поставки из России — второго крупнейшего экспортёра этого топлива в мире. По оценке FT, решение стало негласным признанием успеха украинских дальнобойных ударов дронами по НПЗ. Объявление Москвы совпало с новым обострением на Ближнем Востоке — Дональд Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном «закончилось», и поставки нефтепродуктов через Ормузский пролив вновь почти остановились из-за угрозы иранских атак. На этом фоне оптовые цены на дизель в Европе взлетели, а его премия к сырой нефти достигла рекордных $60,7 за баррель.

Хотя нефть подешевела с пиковых $100 за баррель во время ирано-американской войны примерно до $70, дизель по-прежнему торгуется около $135 за баррель, поэтому водители не чувствуют снижения цен на заправках. Старший вице-президент Wood Mackenzie по нефтепереработке Алан Гелдер сказал:

«Ключевой вопрос теперь в том, как долго это продлится. Фундаментально, с учётом российского запрета на экспорт, остальной мир не производит достаточно дизеля, чтобы удовлетворить текущий спрос… всё может обернуться довольно скверно».

Обычно Россия экспортировала 700–800 тыс. баррелей дизеля в сутки, в основном в Бразилию и Турцию, однако уже в июне морские поставки упали до 260 тыс. баррелей в сутки — минимума по крайней мере за десятилетие, по данным аналитической компании Kpler. Её аналитик Нихил Дубей отмечает, что украинские удары вывели из строя до 45% российских перерабатывающих мощностей, а ремонт многих установок займёт месяцы или годы, поскольку западные санкции затрудняют импорт сложных комплектующих. Внутренние цены на дизель в России с начала года выросли примерно на 16%, и часть экспертов подозревает, что Москва ввела запрет, чтобы «распространить боль» на другие страны и подтолкнуть союзников Украины к давлению на Киев. Другие считают, что Россия действительно вынуждена беречь дизель для промышленности и тяжёлой техники, снабжающей фронт.

Эксперты предупреждают, что запрет может привести к дефициту в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, у которых меньшая покупательная способность, чем у Европы и США. При этом в самих США, крупнейшем мировом экспортёре дизеля, запасы дистиллятов на прошлой неделе держались чуть выше 23-летнего минимума в около 100 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что после налёта украинских дронов прекратил работу крупнейший в России Омский НПЗ — с 7 июля завод остановил продажи бензина и дизельного топлива на бирже. Удар по нему стал одним из самых дальних за всю войну — предприятие расположено почти в 2500 км от украинской границы.