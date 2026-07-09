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Казахстан выставил на границе 59 полицейских постов, чтобы остановить незаконный вывоз топлива на фоне кризиса в России

The Insider
Фото: YK-news.kz

Фото: YK-news.kz

МВД Казахстана организовало у автомобильных пунктов пропуска через границу 59 полицейских постов, чтобы предотвратить незаконный вывоз горюче-смазочных материалов из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. С начала 2026 года за незаконный вывоз топлива в дополнительно установленных автомобильных баках административно наказали 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана.

По данным МВД, с начала года в Казахстане выявили 255 фактов эксплуатации автомобилей с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Вывоз топлива из Казахстана, за исключением горючего в штатном баке автомобиля, запрещен уже несколько лет, власти регулярно продлевают эти ограничения.

4 июля правительство Казахстана сообщало, что в стране ввели круглосуточное патрулирование, чтобы не допустить вывоза топлива. На приграничных трассах мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Тогда же вице-министр финансов Ержан Бижанов говорил, что за два дня на границе пресекли 61 попытку вывоза более трех тонн топлива в дополнительных баках и канистрах.

Кроме того, Казахстан ограничил пересечение границы для автомобилей из соседних стран: грузовые и легковые машины теперь не могут въезжать в страну и выезжать из нее чаще одного раза в сутки. Замминистра энергетики Кайырхан Туткышбаев объяснял, что эта мера должна «сохранить баланс потребления топлива». По его словам, в приграничных с Россией Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях в последнее время заметно выросло потребление топлива, а на АЗС начали возникать очереди.

Эти меры Казахстан принимает на фоне топливного кризиса в России, вызванного ударами украинских дронов по российским НПЗ. К концу июня The Insider фиксировал нехватку топлива, ограничения или перебои с его продажей в 88 из 89 подконтрольных России регионов. Российские власти запретили экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива, а также ведут переговоры об импорте горючего.

Накануне Владимир Путин провел совещание с правительством по проблемам топливного и транспортного комплексов. Вице-премьер Александр Новак признал, что удары по нефтеперерабатывающим заводам привели к временному сокращению выпуска бензина и дизеля, а ситуация «в целом пока остается непростой». За день до этого Reuters сообщил, что после атаки украинских беспилотников приостановил переработку нефти Омский НПЗ — крупнейший в России производитель бензина.

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