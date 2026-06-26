Казахстан намерен импортировать авиатопливо из Азербайджана, Туркменистана и Китая. Раньше одним из главных поставщиков была Россия

Власти Казахстана обсуждают импорт авиационного топлива из Азербайджана, Туркменистана и Китая, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. По его словам, Астана также прорабатывает эти вопросы со странами дальнего зарубежья. Какими именно, чиновник не раскрыл.

Аккенженов напомнил, что из России планировалось поставить в Казахстан 300 тысяч тонн авиатоплива, однако фактически было закуплено лишь 186 тысяч тонн. При этом, по словам министра, собственное производство полностью покрывает потребности казахстанских авиакомпаний, спецслужб и Минобороны, а импортное топливо, в том числе российское, использовалось только для заправки иностранных самолетов.

Накануне вице-министр торговли Казахстана Жанель Кушукова объявила, что есть намерение обнулить импортные пошлины на бензин, дизель и авиатопливо из третьих стран, прежде всего из Китая. В правительстве объяснили это дефицитом топлива в России, которая до сих пор оставалась одним из основных поставщиков Казахстана.

В разговоре с The Insider китаист, эксперт аналитического центра NEST Алексей Чигадаев предположил, что китайское топливо не станет для Казахстана мгновенной заменой российскому, но может быть важным резервным каналом на фоне перебоев в России:

«Российское топливо для Казахстана в нормальных условиях дешевле и логистически доступнее: короткое плечо поставок, отработанная железнодорожная логистика, ЕАЭС и беспошлинная торговля внутри союза. Китайский импорт необязательно даст ценовую выгоду, но он дает Казахстану важную страховку от российских перебоев. Запустить такие поставки можно относительно быстро, потому что авиакеросин перевозится как нефтепродукт — железнодорожными цистернами или автотранспортом. Первая пробная партия из Китая в Казахстан была отправлена в декабре 2025 года. Ограничения здесь не столько в строительстве новой инфраструктуры, сколько в экспортных квотах КНР, сертификации топлива, наличии цистерн и хранении. Нельзя сказать, что китайское топливо — это мгновенная замена России, но в нынешней ситуации это резервный канал, который снижает монопольную роль Москвы. При этом я бы не говорил, что это резко усиливает зависимость Астаны от Пекина. Пока речь скорее о нормальной диверсификации: обнуление пошлин формально открывает рынок для разных третьих стран, а не только для Китая. Все это в комплексе не разрушает российское влияние в Казахстане, но подталкивает Астану к более активному строительству нероссийских каналов снабжения. Китай здесь может оказаться одним из главных бенефициаров. Но пока мы говорим прежде всего о рыночном дисбалансе и нормальном ответе на него: Китаю это выгодно экономически, а политический эффект скорее косвенный — через постепенное укрепление роли Пекина как надежного резервного поставщика».

Ранее Telegram-канал «Авиаторщина» писал, что российская авиакомпания «Азимут» пожаловалась на острый дефицит авиакеросина и попросила добиться вмешательства Минэнерго. По данным канала, поставщик предложил перевозчику сократить потребление топлива примерно на треть из-за «форс-мажорных ситуаций» на НПЗ, а другие поставщики не смогли предоставить нужные объемы. На фоне дефицита авиакеросин в российских аэропортах, по данным «Азимута», подорожал в среднем на 17%.

РФ тем временем сама пытается договориться с Казахстаном о поставках бензина. По данным Reuters, Москва обсуждает закупку около 50 тысяч тонн АИ-92, чтобы закрыть дефицит, возникший после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Поставки могут быть организованы по обменной схеме: Казахстан передаст России бензин, а взамен получит российское авиационное топливо, объясняют собеседники агентства.

При этом Аккенженов утверждает, что официального запроса от Москвы Астана пока не получала. В то же время, по его словам, Казахстан рассматривает возможность расширить транзит российской нефти в Китай через свою территорию. Речь может идти о строительстве лупинга — дополнительного участка трубопровода, который прокладывают параллельно основному, а также о новых нефтеперекачивающих станциях. Это позволило бы увеличить транзит российской нефти примерно на 2,5 млн тонн, однако в этом году такого роста, по словам министра, ждать не стоит, так как проекту еще нужны расчеты, технико-экономическое обоснование и строительные работы.