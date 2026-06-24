Ростовская авиакомпания «Азимут» сообщила о критической нехватке топлива и попросила Минэнерго вмешаться — «Авиаторщина»

Российская авиакомпания «Азимут» сообщила об остром дефиците авиационного керосина на отечественном рынке. Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», перевозчик обратился к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой добиться вмешательства Министерства энергетики для стабилизации рынка авиакеросина.

В «Азимуте» утверждают, что в начале июня получили от своего основного поставщика уведомление о необходимости сократить потребление авиатоплива примерно на треть от заявленных объемов со второй декады месяца. В качестве причины назывались «форс-мажорные ситуации на нефтеперерабатывающих заводах» и сокращение объемов авиатоплива на рынке. Другие поставщики, к которым обратилась авиакомпания, также сказали, что у них нет нужного количества топлива.

В «Азимуте» подчеркнули, что на фоне дефицита выросли цены: в среднем в российских аэропортах авиатопливо подорожало на 17%. В отдельных случаях стоимость керосина выросла еще выше: например, в Махачкале — на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без НДС. При этом, как отмечается, на мировом рынке стоимость авиатоплива, напротив, снижается уже третий месяц.

В сложившихся условиях выполнение всех запланированных рейсов «теряет весь экономический смысл», отметили в авиакомпании. «Азимут» базируется в аэропорту Ростова-на-Дону, ее парк состоит исключительно из самолетов Sukhoi Superjet 100.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что легкомоторные самолеты в России начали заправлять автомобильным бензином, поскольку авиатопливо резко выросло в цене. В начале июня российское правительство объявило о введении запрета на экспорт авиационного керосина.