Малая авиация в России начала заправлять самолеты автомобильным бензином — «Коммерсантъ»

Эксплуатанты легкомоторных самолетов в России начали заправлять воздушные суда автомобильным бензином — авиационное топливо резко подскочило в цене и стало труднодоступным, пишет «Коммерсантъ». Часть операторов уже тестирует полеты на бензине пониженного качества, а владельцы машин с двигателями Rotax-912 переводят их на китайский аналог С100, способный работать на топливе стандарта «Евро-3». Участники рынка отмечают риск детонации двигателя и потери тяги, поэтому испытания идут осторожно — налет пока небольшой и окончательные выводы, как отмечается, пока делать рано.

На этом фоне Ассоциация эксплуатантов Ан-2 до конца июня собирается направить в Минтранс предложение ввести госрегулирование цен на авиакеросин и авиабензин, рассказал «Коммерсанту» ее президент Владимир Антонов. Весной похожую инициативу уже отправляли в Росавиацию, но там сочли этот вопрос не входящим в компетенцию ведомства. По словам Антонова, доля топливных расходов у малой авиации даже выше, чем у пассажирских перевозчиков, у которых и без того на керосин уходит больше трети всех затрат, что бьет по экономике перевозок и спросу на рейсы.

Авиабензин в крупных аэропортах сейчас практически недоступен, отмечает издание. Купить его можно разве что у партнеров в Уфе и Волгограде, говорит гендиректор авиакомпании «ЛайтЭйр» Дмитрий Торопов, а в остальных регионах пилотам приходится возить топливо с собой или заправляться в частных аэроклубах. Для авиалесоохраны за Уралом, где самолеты Cessna летают только на топливе 100LL, запасов хватит на 1–1,5 месяца. Беспокойство распространилось и на пассажирские перевозки: с начала июня в нескольких регионах топливозаправщики перестали заливать самолетам бак сверх объема, необходимого для конкретного рейса, — собеседники «Ъ» в двух авиакомпаниях видят в этом первые признаки дефицита.

Топливный кризис в России идет по нарастающей уже больше месяца. После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, включая остановку московского НПЗ в Капотне, власти разрешили отдельным предприятиям выпускать на внутренний рынок бензин с характеристиками, приближенными к стандарту «Евро-3», а «Татнефть» ввела лимиты на отпуск топлива на всех своих заправках. На фоне этого с 1 июня до 30 ноября в России впервые ограничили экспорт авиакеросина — по данным ФАС, его экспортная альтернатива в портах Северо-Запада к маю выросла вдвое год к году.